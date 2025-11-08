Xabi Alonso: «El partido contra el Liverpool ya está analizado y ahora nos centramos en Vallecas»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Rayo Vallecano y Real Madrid en Vallecas. Tras perder contra el Liverpool en Anfield, los blancos necesitan sumar una victoria en Liga para coger aire y no alargar el mal sabor de boca más tiempo de lo aconsejable. Para este encuentro, el vasco tendrá cuatro bajas.

Xabi comenzó analizando el encuentro contra el Rayo Vallecano: «Es una visita exigente la que tenemos en Vallecas. El año pasado empatamos y pasaron muchas cosas. Hay que estar preparados». Sobre las dudas tras la derrota en Anfield: «Cada partido es el más importante, es nuestra mentalidad. En la Liga queremos mantener el ritmo y acabar bien antes del parón».

A la hora de hablar sobre Arnold, no confirmó su titularidad, pero dejó claro que está listo: «Sí, lleva un par de semanas, está bien». «Hay que contextualizar, no hay que hacer valoraciones por un partido», comentó al ser preguntado por la derrota en Anfield.

«Por las circunstancias lo hizo de lateral, lo hizo bien. Sabemos su actitud y la flexibilidad que nos da», comentó sobre la posición de Valverde. A la hora de hablar del nivel que se muestra en los partidos, comentó lo siguiente: «Queremos ser constantes, pero no todos los partidos son iguales. De la actitud previa de mis jugadores no tengo reproche alguno».

Al ser preguntado por el nivel del equipo en estos momentos, comentó lo siguiente: «Sabemos dónde estamos y lo que va a venir. Queremos acabar con buena sensación antes del parón, es lo que queremos». Además, habló de la posibilidad de Rodrygo de jugar por la derecha: «Es una posibilidad, lo ha hecho muchas veces, también por el centro».

«Es un gran equipo y tiene un gran entrenador. Le han dado continuidad y domina muy bien su forma de jugar. Vamos a tener que tener mucha madurez. No va a haber momentos fáciles», aseguró.

También analizó la trayectoria de Iñigo López: «Le veo con mucha personalidad, con mucha autoridad, tiene las cosas claras, me gusta cómo transmite a los jugadores». «Estoy muy contento con ellos, vamos dando pasos. Eso es lo que me hace estar contento», finalizó respondiendo a las palabras de Bale.