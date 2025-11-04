El duelo entre Real Madrid y Liverpool, correspondiente a la cuarta jornada de la liguilla de la Champions League, no defraudó a nadie, como quedó patente en las redes sociales, repleta de los mejores memes. Anfield fue testigo de otro duelo vibrante entre dos de los clubes más grandes del continente, en un encuentro repleto de intensidad que mantuvo en vilo a millones de aficionados en todo el mundo. La expectación era máxima desde días antes, y las redes sociales no tardaron en llenarse de memes, reacciones y bromas que pusieron el toque de humor a una noche europea de puro espectáculo.

Desde el pitido inicial, el ambiente en Anfield fue ensordecedor. Los memes se centraron en varias figuras, pero sobre todo el espectáculo de este clásico europeo, de los más destacado en una jornada con mucho fútbol.

Las redes recordaron también la amplia diferencia de Real Madrid y Liverpool en sus enfrentamientos históricos. Reds y blancos se han enfrentado en 12 ocasiones en la Champions League. En siete ocasiones ganó el Real Madrid, incluidas las finales de 2018 y 2022, y en cuatro el Liverpool, con la final de 1981 incluida. Un único empate entre ambos.

Las redes sociales también se acordaron de Lamine Yamal para encumbrar el buen inicio de temporada de Arda Güler, titular en Anfield en el centro del campo del Real Madrid. El turco suma más goles y asistencias de momento que el jugador del Barça, aunque gana en una estadística el culé con mucha guasa de las redes…

Otro protagonista de los memes fue Xabi Alonso. Una imagen con muchos de los jugadores y ayudantes que ha tenido Pep Guardiola en los últimos años y que ahora dirigen algunos de los grandes clubes de Europa.