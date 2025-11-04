Liverpool – Real Madrid en directo hoy | Cómo va el partido, pronóstico y resultado en vivo online en la Champions League

Liverpool y Real Madrid se ven las caras en directo este martes 4 de noviembre en la cuarta jornada de la liguilla de la Champions League, sin duda uno de los platos fuertes no sólo de esta fecha, sino de toda esta fase inicial del torneo continental. Los dos ganadores de la Orejona se ven las caras tras comenzar, tras las primeras tres jornadas, entre los diez primeros, con los blancos logrando el pleno de victorias y el conjunto red cediendo una derrota ante el Galatasaray en Turquía.

Liverpool – Real Madrid, en directo

La posible alineación del Real Madrid

A falta de confirmación oficial, esta podría ser la alineación del Real Madrid esta noche contra el Liverpool: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.

A qué hora es el partido Liverpool – Real Madrid de la Champions League

La UEFA ha fijado este encuentro de la jornada 4 de la Champions como uno de los platos fuertes de la semana europea. El esperado choque entre Liverpool y Real Madrid se disputará el martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Se espera un ambiente espectacular en Anfield, con las gradas teñidas de rojo y una atmósfera cargada de historia, en un enfrentamiento que promete emoción desde el primer minuto.

Dónde ver el Liverpool vs Real Madrid en televisión y online

En España, el partido Liverpool – Real Madrid podrá seguirse en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, disponible en la plataforma Movistar+, que posee los derechos exclusivos de retransmisión de la Champions League. Este canal de pago permite disfrutar de todos los encuentros del torneo continental, incluyendo este duelo entre dos gigantes europeos.

Dónde escuchar por radio el Liverpool – Real Madrid

Quienes prefieran seguir el Liverpool – Real Madrid por radio también podrán hacerlo de manera gratuita y en directo. Emisoras como COPE, Onda Cero, Radio Marca, RNE o Cadena SER conectarán con Anfield para narrar cada jugada, gol y detalle del encuentro correspondiente a la jornada 4 de la Champions League. Una opción ideal para los que estén en carretera o simplemente disfruten del fútbol a través de las ondas.

Dónde se juega el Liverpool – Real Madrid

El escenario de este gran partido será el legendario Anfield, ubicado en el barrio del mismo nombre en la ciudad de Liverpool. Inaugurado en 1884, este histórico recinto es uno de los templos más emblemáticos del fútbol europeo y actualmente cuenta con una capacidad para 61.276 espectadores. Se espera un lleno absoluto y un ambiente imponente para recibir al conjunto blanco en una noche grande de Champions.

Quién es el árbitro del Liverpool – Real Madrid

El árbitro designado por la UEFA para dirigir el encuentro es el rumano István Kovács, un colegiado con amplia experiencia en competiciones internacionales. En la sala del VAR estará el alemán Bastian Dankert, encargado de revisar las acciones polémicas y asistir al árbitro principal en caso de jugadas dudosas, garantizando así la máxima precisión en un duelo que promete ser tan intenso como memorable.