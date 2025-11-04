Liverpool – Real Madrid en directo hoy | Cómo va el partido, pronóstico y resultado en vivo online en la Champions League

Real Madrid
Descanso en Anfield
Acaban los primeros 45 minutos en Anfield. A los puntos fue mejor el Liverpool en este primer tiempo, sobre todo en materia de ocasiones, con varias muy claras. Thibaut Courtois emergió cuando le necesitó su equipo, sobre todo con un mano a mano heroico ante Szoboszlai, que esta noche soñará con el belga.
Min 45+2
Otro paradón de Courtois
No se cansa de parar Thibaut Courtois, que desde fuera del área es un portero infranqueable. Mac Allister intentó ahora con otro lanzamiento lejano que escupe el belga. Sigue el 0-0.
Min 45
Dos minutos de tiempo extra
Da el colegiado solo dos minutos de tiempo extra. Falta ahora de Huijsen, que ve la amarilla.
Min 43
Otro latigazo de Szoboszlai y paradón de Courtois
Courtois está siendo salvador cuando mejor está el Liverpool. El belga se lanza de nuevo para repeler un latigazo de Szoboszlai que iba directo a gol. La estirada del meta blanco, preciosa.
Min 40
Ahora es Vinicius el que pide penalti
También entra al área Vinicius, desborda y es cuando supera a su rival cuando cae al suelo. Parece que hubo contacto, le dio con la mano en el rostro.
Min 39
Pide penalti Güler
Penetraba en el área Arda Güler, desbordaba y caía al suelo encimado por tres jugadores del Liverpool. Contacto hay, aunque el colegiado, muy cerca, dice que nada, que fue limpia la jugada.
Min 37
Szoboszlai prueba a Courtois
Está mejor el Liverpool ahora. Intento de disparo de Szoboszlai, desde la frontal, que atrapa seguro Courtois.
Min 33
Ni penalti ni mano
El colegiado revisa la jugada en el VAR y no pita ni penalti ni mano de Tchouameni. Pelota para el Real Madrid.
Min 30
Mano de Tchouameni
No duda el colegiado para pitar una mano de Tchouameni que se lanza a frenar un disparo de Szoboszlai. La mano la está recogiendo pero pita mano. La revisará el VAR, que puede ser dentro del área.
Min 27
PARADÓN MAYÚSCULO DE COURTOIS
Qué barbaridad de parada de Thibaut Courtois. Error de Huijsen nuevamente que deja la acción de gol plácida a Szoboszlai, en un mano a mano con el portero belga que parecía gol… pero fue paradón mayúsculo de Courtois.
Min 23
Amarilla para Vinicius
Corta una contra prometedora del Liverpool y ve la primera amarilla del partido. Bradley cogió la moto y se acercaba al área.
Min 17
¡La tieneeeee el Madrid!
Qué buen contragolpe del Real Madrid, que responde a otro muy bien defendido del Liverpool. Bellingham lidera la carrera, al que no le puede frenar nadie. Éste para Mbappé, se la da a Vinicius, el brasileño encuentra en el área a Jude y éste cede para el disparo franco del delantero francés. La pelota se le va alta, se echó encima del esférico muy rápido.
Min 15
Primer cuarto de hora
El partido está bonito, abierto y con momentos para ambos equipos. El Liverpool ha vuelto a dar un pasito adelante en los últimos minutos pero el Madrid sostiene bien cualquier intentona.
Min 11
La tiene el Liverpool
Error de Huijsen, que está blandito y pierde la pelota. El Liverpool monta el ataque y acaba cediendo para Mac Allister en la frontal donde dispara cómodo pero se le va alto.
Min 8
Se sacude el Madrid
El Madrid se zafa de ese arreón inicial del Liverpool y ya toca con calma, asumiendo el control del partido. Vinicius ya coqueteó un par de veces en el área.
Min 3
Sale intenso el Liverpool
El Liverpool ha salido a por todas en este arranque de partido. Intenso, robando y queriendo la pelota. El Madrid aguanta el chaparrón inicial. Lo esperado.
Min 1
¡Comienza el partido!
Arranca el partido en Anfield. Primera pelota para el Liverpool.
Como anima Anfield
Ya están los dos onces sobre el verde y Anfield canta y entono si himno a pleno pulmón, como siempre, un delicia. Esto está a punto de empezar.
Recordamos alineaciones
Liverpool: Mamardashvili; Badley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike y Wirtz.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Arda, Bellingham, Camavinga; Vinicius y Mbappé.
Concentración blanca
Estaban muy concentrados los jugadores del Real Madrid en la previa del choque. Tchouameni y Güler en la imagen.
Emparejamientos históricos
Liverpool y Real Madrid se han enfrentado en 12 ocasiones en la Champions League. En siete ocasiones ganó el Real Madrid, incluidas las finales de 2018 y 2022, y en cuatro el Liverpool, con la final de 1981 incluida. Un único empate entre ambos.
¡Calientan los jugadores!
Saltan al verde impoluto de Anfield los jugadores de Liverpool y Real Madrid para los últimos ejercicios de calentamiento antes del partido.
Quién es el árbitro del Liverpool – Real Madrid
El árbitro designado por la UEFA para dirigir el encuentro es el rumano István Kovács, un colegiado con amplia experiencia en competiciones internacionales. En la sala del VAR estará el alemán Bastian Dankert, encargado de revisar las acciones polémicas y asistir al árbitro principal en caso de jugadas dudosas, garantizando así la máxima precisión en un duelo que promete ser tan intenso como memorable.
Dónde se juega el Liverpool – Real Madrid
El escenario de este gran partido será el legendario Anfield, ubicado en el barrio del mismo nombre en la ciudad de Liverpool. Inaugurado en 1884, este histórico recinto es uno de los templos más emblemáticos del fútbol europeo y actualmente cuenta con una capacidad para 61.276 espectadores. Se espera un lleno absoluto y un ambiente imponente para recibir al conjunto blanco en una noche grande de Champions.
Dónde escuchar por radio el Liverpool – Real Madrid
Quienes prefieran seguir el Liverpool – Real Madrid por radio también podrán hacerlo de manera gratuita y en directo. Emisoras como COPE, Onda Cero, Radio Marca, RNE o Cadena SER conectarán con Anfield para narrar cada jugada, gol y detalle del encuentro correspondiente a la jornada 4 de la Champions League. Una opción ideal para los que estén en carretera o simplemente disfruten del fútbol a través de las ondas.
Dónde ver el Liverpool vs Real Madrid en televisión y online
En España, el partido Liverpool – Real Madrid podrá seguirse en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, disponible en la plataforma Movistar+, que posee los derechos exclusivos de retransmisión de la Champions League. Este canal de pago permite disfrutar de todos los encuentros del torneo continental, incluyendo este duelo entre dos gigantes europeos.
El trío peligroso
El Liverpool sale con este tridente hoyt: Wirtz, Salah y Ekitiké. Son el peligro red para esta noche, con un centro del campo de mucha calidad pero también oficio: Gravenberch, MacAllister, Szoboszla. Van Dijk y Konaté, las dos torres que deberá torear Mbappé.
Xabi tiene ya un once tipo
A Xabi Alonso le gustó lo que vio en el Clásico y cómo jugó su equipo, repite aquel productivo once, con Camavinga, previsiblemente, acostado en el costado derecho. Valverde será el lateral derecho, Tchouaméni el sostén del centro del campo y Bellingham y Arda Güler los versos libres. Vini y Mbappé, las balas.
No juega Arnold en su regreso a Anfield
Trent Alexander-Arnold no juega con el Real Madrid en su regreso a Anfield. Xabi Alonso ha decidido que Fede Valverde debe ocupar el lateral derecho y el inglés esperará su oportunidad en el banquillo.
También tenemos once del Liverpool
El equipo red ya ha confirmado su once para enfrentarse al Real Madrid en Anfield:
Mamardashvili; Badley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike y Wirtz.
¡Ya hay once del Real Madrid!
Ya tenemos once del Real Madrid para jugar en Anfield esta noche. Xabi Alonso saca su mismo once que en el Clásico.
Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Arda, Bellingham, Camavinga; Vinicius y Mbappé.
¡Bienvenidos a esta noche de Champions!
¡Buenas noches! Bienvenidos a esta cuarta jornada de la fase de liguilla de la Champions League con uno de los partidos más interesantes que se pueden disfrutar en estos momentos, un Liverpool – Real Madrid en el siempre majestuoso Anfield.
Pleno de victorias para el Real Madrid, con nueve puntos en su casillero, por los seis que suma el Liverpool, que cedió una derrota ante el Galatasaray en Turquía.
En breve conoceremos las alineaciones de ambos equipos.
Liverpool y Real Madrid se ven las caras en directo este martes 4 de noviembre en la cuarta jornada de la liguilla de la Champions League, sin duda uno de los platos fuertes no sólo de esta fecha, sino de toda esta fase inicial del torneo continental. Los dos ganadores de la Orejona se ven las caras tras comenzar, tras las primeras tres jornadas, entre los diez primeros, con los blancos logrando el pleno de victorias y el conjunto red cediendo una derrota ante el Galatasaray en Turquía.
Liverpool – Real Madrid, en directo
La posible alineación del Real Madrid
A falta de confirmación oficial, esta podría ser la alineación del Real Madrid esta noche contra el Liverpool: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.
A qué hora es el partido Liverpool – Real Madrid de la Champions League
La UEFA ha fijado este encuentro de la jornada 4 de la Champions como uno de los platos fuertes de la semana europea. El esperado choque entre Liverpool y Real Madrid se disputará el martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Se espera un ambiente espectacular en Anfield, con las gradas teñidas de rojo y una atmósfera cargada de historia, en un enfrentamiento que promete emoción desde el primer minuto.
Un primer tiempo con muchas fases
El Liverpool tuvo más tiempo el control del partido, sobre todo en el tramo final del primer tiempo, cuando pegó otro de sus clásicos arreones que sostuvo, como de costumbre, Thibaut Courtois. El belga fue el mejor del Real Madrid en los primeros 45 minutos. Se espera más de Mbappé y de un Vinicius que lo sí lo intentó más.