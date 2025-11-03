Cuándo juega el Real Madrid contra el Liverpool: horario y dónde ver en directo por TV el partido de Champions League en Anfield

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Liverpool - Real Madrid de la Champions League El Liverpool - Real Madrid corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en Anfield El Real Madrid buscará seguir con su pleno de victorias en un estadio complicado como es Anfield

El Liverpool y el Real Madrid protagonizarán uno de los partidos más destacados de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Los de Xabi Alonso volverán a estar guiados por Kylian Mbappé en un campo tan complicado como es Anfield, donde esperan lograr una victoria que sería muy importante para ese objetivo de acabar entre los ocho primeros. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el choque entre dos clubes históricos del viejo continente.

Cuándo se juega el partido de Champions League Liverpool – Real Madrid

El Real Madrid viaja a Inglaterra para enfrentarse al Liverpool en Anfield en el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto dirigido por Xabi Alonso es uno de los pocos que ha conseguido ganar los tres encuentros que han disputado y en esta fecha le toca una de las salidas más complicadas de todo el calendario, ya que los británicos son uno de los candidatos a ganar la máxima competición continental y, aunque han perdido un choque, tendrán el factor campo a su favor para intentar imponerse al cuadro de Concha Espina.

Horario del Liverpool – Real Madrid de la Champions League

La UEFA ha programado este vibrante y siempre emocionante Liverpool – Real Madrid de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League para este martes 4 de noviembre. El organismo que rige el fútbol europeo ha fijado este choque entre dos clásicos del fútbol del viejo continente en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. No deberían producirse altercados en la previa entre las aficiones y que así el balón pueda rodar de manera puntual en Anfield.

Dónde ver el Liverpool vs Real Madrid en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se juegan en la máxima competición continental. Este Liverpool – Real Madrid de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago, por lo que todos aquellos que quieran disfrutar de lo que ocurra en Anfield tendrán que tener contratado el paquete que incluye el fútbol europeo.

Por otro lado, todos los aficionados del cuadro merengue y amantes del fútbol europeo en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Liverpool – Real Madrid correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también tiene su página web a disposición de sus clientes para que puedan ver todo lo que ocurra en Inglaterra.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA tendremos la mejor información previa a este partidazo de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Desde una hora y media antes del inicio narraremos en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Liverpool – Real Madrid y una vez se escuche el pitido final en Anfield publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en este estadio tan mágico.

Dónde escuchar por radio en directo el Liverpool – Real Madrid

Todos aquellos hinchas del cuadro de Concha Espina que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este apasionante partido de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, Radio Marca, RNE o la Ser conectarán con Anfield para contar el minuto a minuto de todo lo que suceda en el Liverpool – Real Madrid.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Liverpool – Real Madrid

El estadio de Anfield, ubicado en el barrio del mismo nombre, será el campo donde se celebrará este apasionante Liverpool – Real Madrid de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Este recinto es uno de los más importantes del viejo continente y fue inaugurado por 1884, así que tiene una gran historia a sus espaldas. En él caben 61.276 espectadores, por lo que se espera un auténtico ambientazo este martes para animar a los suyos para lograr la victoria frente al conjunto blanco.

La UEFA ha designado al árbitro rumano Istvan Kovacs para que dirija la contienda Liverpool – Real Madrid de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Al frente del VAR estará el alemán Bastian Dankert, por lo que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero para que vaya a revisar la acción en cuestión al monitor que estará instalado entre los dos banquillos de Anfield.