El emotivo homenaje del Real Madrid a Diogo Jota: «Te echo de menos cada día»

El Real Madrid se sumó a los homenajes al memorial por Diogo Jota que está instalado en Anfield. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del conjunto blanco; Xabi Alonso, Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen fueron los representantes de la entidad madridista en este solemne acto.

Butragueño, Xabi y Huijsen colocaron un ramo de color blanco en nombre del Real Madrid, mientras que Trent, excompañero y amigo suyo, depositó otro ramo también blanco. Ambos llevaban una tarjeta. En la del Real Madrid se podía leer lo siguiente: «El Real Madrid expresa sus condolencias al Liverpool y a la familia de Diogo Jota. El mundo del fútbol siente la pérdida de un jugador excepcional y una persona increíble».

La de su amigo Trent fue más sentida y emocional: «Se te echa tanto de menos, pero al mismo tiempo eres tan querido. Tu memoria y la de André siempre vivirán. Siempre sonrío cuando pienso en ti y siempre recordaré los buenos tiempos que compartimos. Te echo de menos cada día».

Tras estar unos minutos delante del memorial, lleno de flores, los cuatro representantes del Real Madrid regresaron al interior de Anfield, mientras un pequeño grupo de aficionados del Liverpool los despedía con una ovación. Xabi, Trent y Huijsen firmaron autógrafos y se hicieron fotografías con ellos.

Diogo Jota y su hermano André Silva perdieron la vida el pasado 3 de julio en Zamora. El accidente se produjo en torno a las 00:30 horas de ese jueves en el kilómetro 65 de la A-52, en el término de Cernadilla, a la altura del municipio de Palacios de Sanabria. Según informaron las autoridades, el vehículo en el que circulaban André y Diogo Jota se salió de la vía y acabó calcinado. Las llamas se propagaron rápidamente también por la vegetación cercana.

A pesar de que varios testigos presentes en la zona, que vieron las llamas, llamaron rápidamente al 112, el accidente fue mortal y acabó con la vida del futbolista del Liverpool y de su hermano, que militaba en el Peñafiel portugués. Tras el aviso, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación de Zamora —concretamente los de Rionegro del Puente—, una unidad de la UME (Unidad Medicalizada de Emergencias) y personal médico de Atención Primaria del centro de salud de Mombuey se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos.

El siniestro fue mortal y los sanitarios no pudieron hacer nada para salvar a los dos futbolistas, que fallecieron en el acto. Diogo Jota se había casado hacía apenas unos días con su esposa, Rute Cardoso, tras más de una década juntos. El jugador del Liverpool aprovechó sus vacaciones en el mes de junio para contraer matrimonio con la mujer de su vida.