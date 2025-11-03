Xabi Alonso: «¿Las palabras de Ancelotti sobre Vinicius? Es un tema zanjado»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Liverpool y Real Madrid en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions. Este será, sin duda, un partido especial para el donostiarra, puesto que se enfrenta al que fuese su equipo, con el que ganó la máxima competición continental. Los blancos llegan al duelo tras sumar pleno de victorias en los tres primeros duelos de la competición.

«Por una parte, es un clásico del fútbol europeo, por historia y por presente. Es un partido que gusta ver al aficionado. Trent y yo tenemos nuestra historia aquí. Sabe bien volver a donde te han querido tanto. Pero venimos a lo nuestro, a sacar un buen resultado», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Sobre el lanzador de penaltis, fue claro: «Nosotros marcamos quién es el lanzador, es Kylian. Luego toman las decisiones. Para mañana el primer lanzador es Mbappé». Además, confirmó que Trent está bien: «Está bien, no jugó por contexto de partido ante el Valencia, pero está disponible. Puede jugar. Le necesitamos, tiene una grandísima calidad, está en una etapa nueva y tenemos que ayudarle para que rinda».

«Me influyó mucho, no fue un paso insustancial. Estuve cinco años con Rafa Benítez, aprendí mucho de lo que es el fútbol de élite. Me ayudó para este momento. Y si te gusta el fútbol, te gusta jugar aquí. Fueron años muy buenos. Me ayudaron como jugador y como entrenador. Aún recuerdo muchas cosas de aquella época y me sirven hoy», comentó sobre su etapa en el Liverpool.

Sobre la atmósfera de Anfield, explicó lo siguiente: «Creo que muchos de ellos lo han vivido. Saben que esos momentos de partido en que hay una fuerza y se genera una energía. Son jugadores con mucho bagaje. Confío mucho en ellos, pero son los jugadores que están en el campo. Desde el banquillo, se te escapa de control».

Además, recordó su lanzamiento de penalti en la final de la Champions contra el Milan: «En el último partido de liga tiró Gerrard y falló. A la semana jugábamos la final y Rafa (Benítez) designó que yo era el lanzador, o Kewell. Y cuando pasó, Kewell no estaba. Lo tiré, lo fallé, pero lo metí a la segunda. Y cambió la historia del Liverpool».

También analizó su regreso a Anfield: «Intento que las emociones no me confundan, quiero pensar en el partido. Luego, lo que tenga que pasar, pasará. Intento distanciarme de la emoción, lo hago en cada campo al que vuelvo. Quiero estar centrado en lo que quiero hacer».

«Seguro que triunfa, no tengo dudas. Es cuestión de tiempo. Es un gran cambio para él, ha hecho toda su vida en Alemania. Tiene que adaptarse. Es muy competitivo, es uno de los motivos de que esté aquí. Tengo ganas de que empiece a demostrar su clase», comentó sobre Wirtz.

Sobre las palabras de Ancelotti sobre Vinicius, dijo lo siguiente: «Para mí fue importante que lo hablásemos el viernes, quedó bien zanjado. Son cosas que pueden pasar, no queremos que se repitan. Se quedó zanjado».