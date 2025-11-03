La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Liverpool perteneciente a la cuarta jornada de la fase liga de la Champions tiene las mismas ausencias por lesión que la que ofreció Xabi Alonso para el encuentro el Valencia y Franco Mastantuono como añadido de última hora.

El extremo argentino se unió a la enfermería por una pubalgia, mientras lateral derecho ya está llevando a cabo la recuperación de la artroscopia a la que se sometió en la rodilla operada. Por su parte, el alemán y el austriaco ultiman su regreso al grupo.

La gran novedad de la convocatoria, por lo tanto, está en la portería. Lunin, que se perdió el encuentro contra el Valencia por sanción, regresa a la lista de convocados. Además, en cuanto al canterano que ha citado el donostiarra es Fran González, que hará las labores de tercer portero.

Xabi Alonso cambia el plan

El Real Madrid era, hasta este momento, uno de los pocos grandes clubes o selecciones europeas que seguían entrenando en la previa en el escenario del partido. Esto cambia este lunes, ya que Xabi Alonso ha decidido que sus jugadores se ejercitasen en Valdebebas a las 11:00 horas para viajar por la tarde a Liverpool y asistir a Anfield solo para conceder la rueda de prensa previa al encuentro. Por lo tanto, únicamente el entrenador y un jugador acudirán al escenario del encuentro.

El Real Madrid regresa, con esta decisión, a la etapa de Mourinho como entrenador del conjunto blanco. El portugués fue el primero, y el único hasta la fecha, que ha preferido renunciar a ejercitarse en el escenario del encuentro para completar el entrenamiento previo en Valdebebas. Ahora, Xabi Alonso recoge su testigo.

El Real Madrid se ha entrenado a las 11:00 horas en Valdebebas. Tras comer, a las 16:00 horas pondrán rumbo a Liverpool, donde esperan aterrizar a las 17:35, hora local británica (una hora menos que en España). Una vez aterrizados, la plantilla, el cuerpo técnico y el resto de la expedición se trasladarán al hotel INNSiDE by Meliá Liverpool, mientras que Xabi Alonso y un jugador acudirán, acompañados del departamento de comunicación, a Anfield para ofrecer las ruedas de prensa oficiales previas al choque.

En el día del encuentro, a las 13:30 (hora local británica), ambas directivas están citadas en el restaurante The Art School para llevar a cabo la comida oficial del encuentro, mientras que, a las 14:00 horas -también hora inglesa-, el Juvenil A jugará contra el Liverpool juvenil su partido de la UEFA Youth League en The AXA Training Centre el martes.

Al término del encuentro, la expedición madridista se trasladará en autocar al aeropuerto de Liverpool para tomar el vuelo especial IB1402 Liverpool-Madrid, con salida a las 23:55 horas locales y llegada a la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 03:25 horas, aproximadamente.

Convocatoria del Real Madrid

Courtois, Lunin, Fran González, Militao, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Mendy, Huijsen, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouámeni, Güler, Ceballos, Rodrygo, Mbappé, Vinicius, Brahim, Endrick y Gonzalo.