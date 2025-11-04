Por qué no juega Trent Alexander-Arnold el Liverpool-Real Madrid

Trent Alexander-Arnold vuelve a quedarse en el banquillo. Aunque esto no sea novedad, es llamativo que el único lateral derecho puro del Real Madrid no juegue y lo haga en su lugar Fede Valverde, totalmente aclimatado a esta posición. El uruguayo viene rayando al mejor nivel en el costado y es por eso que Xabi Alonso apuesta por él para el partidazo de Champions de este martes en Anfield contra el Liverpool (21:00 horas).

El inglés se recuperó de la lesión en el muslo que se hizo en el debut europeo contra el Olympique de Marsella y después de siete partidos de ausencia regresó a la convocatoria del Clásico. Ante el Barcelona no jugó ni un sólo minuto y tampoco el pasado sábado frente al Valencia. Ahora, en su regreso a Anfield, tampoco es titular y Xabi vuelve a apostar por Valverde.

Era una noche muy especial para él, pero Trent Alexander-Arnold tendrá que esperar su oportunidad desde la banda. El británico apenas ha podido disputar cinco encuentros esta temporada, los mismos que en el Mundial de Clubes, torneo en el que debutó como jugador del Real Madrid. Su rendimiento estaba es ascenso hasta que se lesionó y desde entonces no ha vuelto a jugar.

Arnold no será titular en Liverpool y eso indica que aún le queda mucho para recuperar la confianza de un Xabi que está encandilado con las prestaciones de Valverde en la derecha. Tanto es así que por primera vez en lo que va de temporada el técnico español ha decidido repetir once. Es el mismo del Clásico, en el que su equipo ganó por 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Arnold se vuelve a caer del once

Esta alineación es la compuesta por Thibaut Courtois en portería, Valverde y Álvaro Carreras de laterales y Eder Militao y Dean Huijsen la pareja de centrales. En el medio, Aurélien Tchouaméni estará acompañado de Eduardo Camavinga en un doble pivote con Jude Bellingham y Arda Güler más adelantados. Vinicius y Kylian Mbappé forman la delantera madridista para el choque en Liverpool.