Vandalizan el mural de Trent Alexander-Arnold en Liverpool: «No eres bienvenido, rata»

El regreso de Trent Alexander-Arnold a Liverpool no será cómodo para el ex jugador red. El mural del futbolista del Real Madrid en la ciudad ha amanecido con pintadas y mensajes contra el jugador tras ser vandalizado. Se han esparcido manchas de pintura blanca sobre la silueta de Trent, al que se ha calificado de «rata» en inglés e incluso se ha incluido en español el mensaje «Adiós al rata».

La pintada fue parcialmente borrada por un aficionado anónimo, que se plantó en el mural para acabar con esa pintada tan hiriente contra Trent. Además, pidió permiso al Liverpool para ir a limpiarlo y el club inglés también le comentó que borrara todo, porque en un primer momento se quedó a la vista la palabra «rata».

La marcha del jugador inglés al conjunto merengue no sentó bien a la afición del Liverpool. Canterano y natural de la ciudad, Trent era uno de los grandes ídolos desde su irrupción en 2016. Su salida al Real Madrid, sumada a que se produjera como agente libre, le han convertido en blanco de críticas por su ‘traición’.

El mural, inaugurado en 2019 a iniciativa del podcast de aficionados reds The Anfield Wrap, ya fue vandalizado hace unos meses; cuando se escribió la palabra «Rat» (rata) en la parte izquierda de la pared. La obra cuenta con una imagen del jugador luciendo su característico ’66’ y una cita que mostraba su compromiso con el club: «Solo soy un chico normal de Liverpool cuyos sueños se han cumplido».

El propio Arne Slot, entrenador del Liverpool, le quitó hierro a la vuelta de Trent a Anfield en la rueda de prensa del lunes. «Él va a tener una cálida bienvenida por mi parte. Primero hay que esperar y ver si juega mañana. No tengo ni idea de cómo responderán los fans. Por mi parte, él tendrá una cálida bienvenida», asegurí.

Xabi Alonso no descartó al lateral inglés, aunque Fede Valverde apunta a repetir como titular en el carril diestro. Trent, que no ha participado desde su lesión en el Metropolitano, podría sumar minutos desde el banquillo ante su ex equipo. El mural se encuentra en Sybil Road, una de las calles de los aledaños de Anfield.

El homenaje de Trent-Alexander Arnold a Diogo Jota

En su llegada a Liverpool, cuatro representantes del Real Madrid dieron un emotivo homenaje a Diogo Jota. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club; Xabi Alonso, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold rindieron tributo al portugués en su memorial. Los tres primeros entregaron un ramo de color blanco en nombre del Real Madrid y una tarjeta de despedida, pero la parte más emotiva estuvo a cargo de su ex compañero.

Trent colocó un mando de la Play Station, en referencia a la conocida afición de Diogo Jota a los videojuegos, y una carta en la que el inglés mostró su lado más humano tras la pérdida de su amigo. «Se te echa tanto de menos, pero al mismo tiempo eres tan querido. Tu memoria y la de André siempre vivirán. Siempre sonrío cuando pienso en ti y siempre recordaré los buenos tiempos que compartimos. Te echo de menos cada día», rezaba la misiva.