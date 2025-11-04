Trent Alexander-Arnold recibió una enorme bronca por parte de la afición del Liverpool en su regreso a Anfield este martes en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. La hinchada red no le perdona su marcha a uno de sus canteranos y cuando su nombre sonó por la megafonía del estadio, la pitada fue enorme.

Arnold es suplente en este Liverpool-Real Madrid de la cuarta jornada de la fase liga del Real Madrid. Tendrá que esperar su momento y ver si Xabi Alonso decide darle minutos para volver a pisar Anfield, pero esta vez vestido de blanco. Su nombre, entre los suplentes, sonó igualmente y la afición red no le perdona.

La bronca recibida por Arnold de parte de Anfield fue enorme. No les sentó nada bien a los reds que un canterano del Liverpool se fuese de esta manera al Real Madrid. Si tiene la oportunidad de saltar al campo, la pitada que se le avecina puede ser incluso mayor.