Mbappé vuela donde tocó fondo hace un año

Mbappé dejó su sello en San Mamés, donde tocó fondo hace justo un año. Bueno, para no faltar a la verdad, faltaría un día. Aquella noche, cuando falló un penalti que le atajó Agirrezabala, fue un 4 de diciembre de 2025. Este 3 de diciembre hizo, posiblemente, su mejor gol como jugador del equipo blanco.

En este escenario, uno de los grandes templos del fútbol, tocó fondo y dijo aquello de que era «el momento de darme cuenta de que tengo que dar el máximo por esta camiseta y jugar con personalidad». Casi un año después, el galo respondió como solo él sabe: con una obra de arte. Un gesto de carácter, talento y una determinación que solo está al alcance de muy pocos.

El gol que abrió el marcador ante el Athletic fue una auténtica locura. Una jugada que podría haber llevado perfectamente la firma de Ronaldo Nazario en sus mejores tiempos. Mbappé arrancó casi desde el centro del campo, avanzó con una potencia tremenda hasta la frontal, dejó atrás a su defensor con una facilidad insultante y soltó un derechazo cruzado imposible para Unai Simón. Un golazo descomunal, quizá el mejor desde que viste de blanco. En el segundo tiempo, sacó su pierna derecha a pasear para volver a batir a Unai Simón con otro auténtico golazo.

La temporada del francés está alcanzando un nivel estelar. Acumula 25 goles y cuatro asistencias con el Real Madrid. Además, suma cinco dianas y tres asistencias con Francia. Con su último tanto en la Liga, supera a Erling Haaland en la carrera por la Bota de Oro, ya que el noruego suma 15 goles y el madridista 16.

Además, mantiene muy vivo su intento de romper el récord que tiene Cristiano Ronaldo de 59 goles con el Real Madrid en un año natural. El luso lo hizo en 2013. Por el momento, el francés suma 55 dianas y, por delante, todavía tiene que jugar cinco partidos más antes de que finalice este 2025. Lo tiene a tiro y lo va a intentar.

Milagros Courtois

Courtois hizo tres milagros para sostener a un Real Madrid que hizo un gran encuentro, pero que también necesitó la intervención del mejor portero del mundo para mantener la portería a cero. El belga hizo tres grandes intervenciones, dos en la primera mitad -especialmente una a Belenguer- y otra en la segunda.

Militao y Rüdiger ponen en un problema a Huijsen

Xabi Alonso ha encontrado la pareja de centrales más sólida hasta el momento: la formada por Militao y Rüdiger. Algo que era de esperar. Ahora bien, esto pone en una situación muy complicada a Huijsen, que está lesionado y está perdiendo el tren de la titularidad, ya que parece complicado que el donostiarra rompa este dúo.

Trent y Camavinga, las malas noticias

Trent Alexander-Arnold se rompió muscularmente a los 55 minutos del encuentro que enfrentó a Athletic y Real Madrid en San Mamés. El inglés dio un pase y, en ese momento, sintió un fuerte dolor en la pierna izquierda, lo que le llevó a tumbarse en el suelo. Los servicios médicos del conjunto blanco entraron para atenderle y, de inmediato, pidieron el cambio. En su lugar entró Raúl Asencio.

El Real Madrid regresará tras el encuentro a la capital de España y se espera que este jueves sea sometido a pruebas médicas para conocer el alcance real de la dolencia. No obstante, se le puede descartar, como mínimo, para las dos próximas semanas. De hecho, parece complicado que pueda volver a jugar en este 2025.

Esta dolencia vuelve a poner en un problema a Xabi Alonso, ya que se vuelve a quedar sin lateral derecho. Trent ha sufrido una lesión muscular y Carvajal se sigue recuperando de la operación a la que se sometió en su rodilla tras el Clásico. El reto del de Leganés es regresar antes de que acabe el año, pero parece complicado.

Minutos después, fue Eduardo Camavinga el que se retiró también lesionado. El francés sufrió molestias en el tobillo izquierdo. Tras hacerse daño, pudo aguantar unos segundos más en el campo, pero finalmente pidió el cambio para que en su lugar entrara Arda Güler. El galo hizo un buen partido y marcó el segundo gol de los blancos en San Mamés.

