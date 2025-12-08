Las cinco jornadas en las que el Real Madrid perdió su ventaja: de cinco arriba a cuatro abajo

El Real Madrid ha perdido una valiosa ventaja sobre el Barcelona en sus últimas cinco jornadas de Liga. Hace poco más de un mes, tras ganar al Valencia en el Santiago Bernabéu, los de Xabi Alonso eran líderes con cinco puntos más que los de Hansi Flick. Ahora están a cuatro puntos de su máximo rival tras un mes tétrico en resultados ligueros.

El pasado 26 de octubre, el Real Madrid venció al Barcelona en el primer Clásico de la temporada en el Santiago Bernabéu por 2-1 en un partido donde los blancos sacaron una gran versión. En ese momento todo eran flores para la plantilla de Xabi Alonso y el Barça pasaba por su peor momento deportivo de la temporada.

Pero mes y medio después la película ha cambiado y ahora es radicalmente distinta. Desde ese Clásico, el Barcelona lo ha ganado todo en Liga y los resultados del Madrid dejan mucho que desear. Los de Xabi Alonso solamente han ganado uno de sus últimos cinco duelos ligueros. Un bagaje muy pobre que le ha hecho perder la clara ventaja que poseía.

El Real Madrid salió del Clásico de finales de octubre con cinco puntos más que el Barcelona y lo ratificó una semana después. Pero en el último mes el equipo se ha caído y la ventaja que tenía la ha perdido. No solamente eso, sino que ahora los blancos están a cuatro puntos del cuadro azulgrana y el Villarreal incluso les puede pasar en la clasificación.

En los últimos cinco partidos de Liga, el Real Madrid solamente ha ganado en San Mamés el pasado miércoles. Un 0-3 en La Catedral que ha sido un espejismo del juego que están ofreciendo los de Xabi Alonso en sus últimos compromisos. La debacle contra el Celta en casa es la segunda derrota liguera del año, pero confirma el mal momento que vive el conjunto blanco.

El Real Madrid no logró pasar del empate a cero en Vallecas ante el Rayo Vallecano, empató a dos en Elche en un partido donde estuvo muy cerca de palmar, empató a uno contra el Girona, ganó en San Mamés y perdió contra el Celta de Vigo en el Bernabéu. Mientras, en esas mismas jornadas, el Barcelona lo ha ganado todo contra Celta, Athletic, Alavés, Atlético de Madrid y Betis. El equipo de Flick ha pasado de estar a cinco puntos del Madrid a sacarle cuatro en un mes. Un noviembre negro para los blancos en el que han desperdiciado una jugosa ventaja ellos solitos.