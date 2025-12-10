Courtois: «Hemos demostrado que estamos detrás de Xabi Alonso»

Thibaut Courtois volvió a ejercer de capitán para tratar la delicada situación del Real Madrid, que este miércoles perdió en un partido clave de Champions contra el Manchester City (1-2), cosechando una nueva derrota que deja más tocado que nunca a su entrenador, Xabi Alonso. Tanto el portero belga como Rodrygo y Raúl Asencio, que fueron quienes se pronunciaron después del encuentro en el Santiago Bernabéu, respaldaron al tolosarra.

«Jugamos un buen partido. Todo salió bien. Metimos el 1-0, el 1-1 es fallo mío, que el balón me viene muy encima y no sabía cómo despejarla mejor. Le fue a un rival, meten el 1-1. Hay un penalti que creo que es, hay un empujón a Rüdiger en el primer gol. En la segunda parte ellos han empezado mejor, pero a partir del 60′ o 65′ cogimos el mando y perdimos un partido que debimos haber ganado», comenzó Courtois en su análisis.

«No sé si perdimos confianza, pero es un empate tonto por un balón parado y el penalti que vino muy rápido. Hemos tenido para empatar. Nosotros no lo vemos así, queremos ganar todos los partidos. Hemos perdido demasiados puntos en Liga, en Champions estábamos bien. Hemos demostrado que estamos detrás del míster también, hemos jugado bien, dado el 100% creo que se ha visto en el campo, al menos es mi sensación. No ha podido ser», comentó el belga, entre otras cosas, sobre las acciones polémicas y también ese apoyo a Xabi.

Courtois también apoya a Xabi

«Esta situación se revierte ganando y siguiendo con la misma intensidad de hoy. Ganamos en Bilbao con un partido completo como hoy, si salimos igual que hoy vamos a ganar en un campo difícil como es el del Alavés. Luego Copa, Sevilla en casa a cerrar bien el año», finalizó Courtois, repasando lo que le queda al equipo hasta final de año.