Lamine Yamal protagoniza los mejores memes del Clásico entre Real Madrid y Barcelona

Los mejores memes pusieron el toque de humor al primer Clásico de la temporada. Real Madrid y Barcelona se veían las caras en el primer duelo entre ambos este curso. El Santiago Bernabéu era el escenario del duelo de la jornada. Un partido que Lamine Yamal se había encargado de calentar en la previa con sus declaraciones y unas historias en redes sociales.

Nada más aterrizar en la capital de España, la estrella del Barcelona publicaba un vídeo que terminaba con una frase suya diciendo: «El miedo lo dejé en Mataró hace tiempo». Además, Lamine publicaba una imagen suya celebrando un gol en el Santiago Bernabéu el año pasado. Una acción que no gustó en absoluto a la afición del Real Madrid.

El Real Madrid quería revancha después de lo sucedido en los cuatro Clásicos del año pasado. Venían de ganar los anteriores cuatro Clásicos, pero de la mano de Flick el Barça igualó este marcador. Los de Xabi Alonso salieron decididos para romper este 4-4 y volver a tomar la delantera en los Clásicos.

Lamine Yamal fue sin duda el gran protagonista de los memes. Mbappé y él son los herederos de Cristiano y Messi como estrellas de Madrid y Barcelona en los Clásicos. Y los memes se hicieron eco de cómo preparaban el luso y el argentino estos partidos y cómo lo hace el nuevo crack del Barcelona.

El internacional español estuvo hace unos días en la Kings League viendo el partido entre su equipo y el de Ibai. Los memes del Clásico se hacen eco de la imagen del 10 del Barça celebrándole un gol al presidente de Porcinos, unos días antes del partido en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid.