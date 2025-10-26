El madridismo ya tiene nuevo enemigo: así fue la tremenda pitada que se llevó Lamine Yamal

La afición del Real Madrid ya tiene nuevo enemigo número uno. Y la verdad es que el protagonista de las iras de la afición madridista ha hecho todos los méritos posibles para ganárselo. De hecho, se puede decir que está encantado con esta situación. Este es, cómo no, un Lamine Yamal que ha decidido calentar el Clásico de manera poco deportiva y profesional, haciendo afirmaciones muy alejadas de lo que debe hacer un jugador de élite. Por ello, cuando su nombre sonó por la megafonía del estadio Santiago Bernabéu, los decibelios subieron por la pitada que le regaló el respetable.

Lamine Yamal ha decidido convertirse en el agitador del Barcelona. Un agitador maleducado y alejado de lo que debe ser un profesional. «Roban, se quejan y hacen cosas…», dijo el jugador del Barcelona en una conversación con Ibai Llanos. El youtuber insistió en el tema y el extremo seguía respondiendo con una sonrisa sarcástica: «Hombre, a ver, a ver, a ver…». Unas palabras demasiado atrevidas y que atacan directamente al Real Madrid.

Otro de los encontronazos fue cuando Lamine Yamal se acordó del partido en el Bernabéu la temporada pasada, donde él marcó, para lanzar un dardo a Ibai acerca de la complejidad que supone volver a repetir un resultado tan abultado: «La última vez que he ido al Bernabéu, ¿cuánto?, 0 a 4», aseguró entre risas el delantero.

En líneas generales, tras estas palabras del jugador azulgrana, la plantilla del Real Madrid tiene la misma sensación con Lamine Yamal que tenía antes. «Es un mal compañero y un mal profesional», señalan desde el vestuario blanco. Unas palabras del futbolista del Barcelona que fueron comentadas en el vestuario de Valdebebas. Ahora ha sido la afición madridista la que ha mostrado toda su ira contra el atacante.