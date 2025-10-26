El clásico espectáculo del Bernabéu: un mosaico 360º, la palabra «grandeza» y el himno de la Décima

El estadio Santiago Bernabéu se engalanó para la ocasión, como suele ser habitual en este tipo de citas, y se generó una atmósfera espectacular en el coliseo madridista en los prolegómenos del Clásico. Cuando ambos equipos saltaron al terreno de juego, los aficionados levantaron miles de cartulinas que formaron el escudo del Real Madrid y la palabra «Grandeza» en el lateral del paseo de la Castellana. Además, los seguidores del equipo blanco cantaron el himno de la Décima, haciendo retumbar Chamartín.

El Real Madrid llega a este Clásico con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Los blancos son líderes y tendrán ante su afición la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa en un encuentro que se antoja capital en la lucha por la Liga. Además, tras perder por goleada el derbi ante el Atlético de Madrid, celebrado en el Metropolitano, Xabi Alonso se juega mucho en este duelo. Todo lo que no sea la victoria supondrá una pérdida de crédito muy importante.

Por otro lado, el Barcelona llega a este encuentro tras golear al Olympiacos en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, pero dejando señales de que no atraviesa su mejor momento. Para este encuentro, Flick no podrá contar con Joan García, Christensen, Ter Stegen, Gavi, Olmo, Lewandowski y Raphinha.