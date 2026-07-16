Javier Milei confirma que no estará en la final entre España y Argentina: «La veré desde Olivos»

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha confirmado que no estará presente en el estadio en la final del Mundial que enfrentará a la Albiceleste con España. En una entrevista reciente aseguró que no viajará a Estados Unidos para no romper la rutina que le ha funcionado durante todo el campeonato: «Vamos a seguir mirándolos desde Olivos, miré todos los partidos ahí».

Allí vio también el partido contra Inglaterra, donde Argentina remontó un 1-0 en contra en los últimos minutos para citarse en la final del próximo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey. Pero el presidente del país no estará presente en ese partido. Lo verá junto a su familia desde la Quinta presidencial de Olivos, la residencia oficial del presidente de la Nación Argentina.

«Lo miro siempre con una campera de la petrolera que ya saben y ganamos. Transpiro como condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol y no me la saqué nunca más», confesó Milei en una entrevista con Radio Mitre, despejando así las dudas sobre su posible viaje a Estados Unidos para ver en directo la final del Mundial 2026 España – Argentina.

Milei no quiere romper una de las cábalas que ha mantenido durante todo el Mundial. Sobre el partido contra Inglaterra, el líder de La Libertad Avanza confesó que «tenía la convicción de que se iba a ganar el partido. La alegría es inmensa, una emoción infinita, imposible de describir. Sabía que lo podíamos dar vuelta».

Los cambios de Scaloni fueron claves para darle la vuelta a un encuentro que estaba muy cuesta arriba para la vigente campeona del mundo: «Argentina lo pasó por arriba después de los cambios. Se había vuelto una situación muy injusta con la desventaja».

Por último, el presidente de Argentina quiso mandar un mensaje para la final contra España. «El gol estaba al caer y era cuestión de tiempo. Esperemos que el domingo el arco se abra antes de los 80 minutos para no estar sufriendo tanto», señaló.