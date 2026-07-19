Cielos nubosos darán paso a intervalos nubosos y poco nuboso al final del día en toda la provincia. Se esperan brumas matinales y algunas nieblas en zonas elevadas, además de posibles lluvias débiles en la mitad norte. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas ascenderán, sobre todo en los Montes Vascos. Viento flojo del norte en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con brisa suave

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, envuelto en un manto de nubes que aunque amenazan, apenas dejarán caer unas gotas. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 30 grados, con un ambiente cargado que invitará a buscar la sombra. La brisa, suave pero constante, soplará desde el norte a unos 10 km/h, arropando la jornada con un fresco alivio.

Ya por la tarde, el sol se atreverá a mostrar su rostro, elevando el termómetro hasta 30 grados. Con la luz del día extendiéndose hasta las 21:46, la atmósfera se sentirá más placentera y menos pesada, permitiendo disfrutar del aire libre. Sin embargo, la probabilidad de lluvias será nula, lo que anima a quienes desean terminar el día con una agradable caminata al atardecer.

Sol tímido con riesgo de lluvia en Baracaldo

El sol asoma tímidamente en Baracaldo, pero el aire fresco y un leve murmullo del viento anticipan un día de inestabilidad. La mañana empieza con un cielo parcialmente nublado que, a medida que avancen las horas, puede verse agitado por ráfagas de viento de hasta 30 km/h y una probabilidad de lluvia del 5%, aunque se espera que las precipitaciones queden reservadas para primeras horas, dejando un ambiente más despejado hacia la tarde.

A medida que la temperatura alcanza un máximo de 29°C, el contraste con el fresco matutino de 19°C será notable. Aunque el sol lucirá en todo su esplendor, no se debe subestimar la humedad relativa que puede alcanzar niveles altos, dejando una sensación térmica que superará los 30°C. Se recomienda llevar paraguas y estar preparados para un cambio inesperado que podría alterar los planes del día.

Guecho: agradable jornada para disfrutar al aire libre

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ofreciendo una agradable bienvenida al sol que saldrá a las 6:49. La temperatura mínima se sitúa en 20°C y a medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender hasta alcanzar los 28°C en su punto máximo. Con una probabilidad de lluvia de solo 5%, no se esperan sorpresas húmedas y la brisa suave de dirección norte con una velocidad media de 15 km/h le dará un toque fresco a la jornada.

Ya por la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, aunque el cielo se tornará ligeramente nublado, manteniendo temperaturas agradables en torno a los 26°C. La humedad, que oscilará entre un 60% y un 90%, hará que el ambiente sea un poco pesado, pero el día se despedirá con tranquilidad y luz hasta las 21:47. En conjunto, será una jornada estival perfecta para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielo despejado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilan entre los 19 y 28 grados. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, aunque se pueden sentir algunas ráfagas suaves de viento en la mañana.

Un día como este es ideal para disfrutar de un paseo por el vecindario o simplemente relajarse al aire libre. Aprovechar el ambiente tranquilo permite realizar actividades diarias sin contratiempos ni preocupaciones.

Cielo despejado y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 19 grados. Con un viento suave que sopla del norte a 10 km/h, el ambiente es perfecto para comenzar el día al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 31 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría llegar a los 32. Es recomendable llevar ropa fresca y cómoda para disfrutar de un día soleado y pleno.