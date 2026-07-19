Cielos despejados y tormentas con granizo en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos mayormente despejados dominan en el conjunto del territorio andaluz, aunque en la mitad oriental se esperan intervalos de nubes medias y altas. Las sierras del interior oriental podrían experimentar nubosidad de evolución diurna, con algunas tormentas por la tarde que, en ocasiones, traerán consigo granizo y rachas de viento muy fuertes, sobre todo en el nordeste. En la mitad sureste, habrá polvo en suspensión, lo que podría resultar en depósitos de barro. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque las mínimas del litoral mediterráneo occidental podrían descender.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 19 de julio

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se despierta esta mañana con un suave manto de nubes que se va despejando a medida que el sol, un tímido invitado, comienza a asomarse. Las temperaturas rondan los 20 grados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 38 en horas más cálidas. Con vientos que soplan a 10 km/h de dirección constante, la jornada promete ser cálida y sin riesgo de lluvia, permitiendo disfrutar de un día al aire libre.

Ya por la tarde, la luminosidad se disfrutará hasta bien entrada la noche, cuando el sol se esconda a las 21:42. A medida que el termómetro alcance su punto máximo en los 38 grados, el ambiente podría tornarse algo pesado, con una humedad que superará el 80%. Sin embargo, la brisa aportará un alivio a la calidez, haciendo que la experiencia sea más llevadera. Con esta sinfonía de temperaturas y vientos suaves, Sevilla se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la vida al aire libre.

CÃ³rdoba: cielo cambiante con viento y lluvia

El amanecer en Córdoba trae consigo un susurro inquietante, con el viento fuerte ya comenzando a hacer notar su presencia. Las nubes se acumulan, en un cielo que promete cambios, mientras la brisa agita suavemente algunos árboles, presagio de lo que vendrá. La temperatura ronda los 20°C y la humedad se siente elevada, preparando el terreno para un día que podría alternar entre momentos de luz y sorpresas húmedas.

A medida que el sol avanza, se espera que la tarde se oscurezca con la llegada de lluvias, aumentando la probabilidad de tormentas con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 70 km/h. Mientras la temperatura máxima sube a 40°C, la sensación térmica puede sorprender a más de uno, llevándola aún más lejos. Por eso, es recomendable salir bien preparado: no olvide el paraguas y mantenga una bufanda a mano por si el fresco se hace presente.

En Huelva, cielos parcialmente nublados y agradable

El tiempo será mayormente estable, con cielos parcialmente nublados durante la mañana y una tarde agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados, ofreciendo una sensación térmica confortable. El viento soplará de forma leve, por lo que no se esperan inclemencias significativas a lo largo del día.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de la ciudad. La jornada invita a realizar actividades al aire libre, ya sea una caminata tranquila por el parque o un agradable rato con amigos en una terraza.

Día soleado y caluroso ideal para disfrutar en CÃ¡diz

Esta jornada en Cádiz amanece con un cielo despejado, permitiendo que los primeros rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas rondan los 23 grados en la madrugada y se espera que alcancen un máximo de 28 grados durante el día, lo que hará que la sensación térmica se sienta más calurosa, llegando hasta los 31 grados. La brisa será moderada, con vientos del oeste a 20 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que se recomienda precaución.

A medida que avance la tarde, la temperatura se mantendrá agradable y las condiciones meteorológicas seguirán siendo estables, sin probabilidad de lluvia. La humedad será variable, oscilando entre un 45% y un 90%, por lo que el ambiente podría volverse un poco pesado. Con más de 14 horas de luz, gracias a la salida del sol a las 07:21 y su puesta a las 21:40, será un buen día para disfrutar al aire libre en la bahía gaditana.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con un cielo despejado y un ambiente agradable, donde las temperaturas mínimas rondan los 24 grados. A medida que avance el día, se esperan temperaturas que alcanzarán hasta los 39 grados, creando una sensación térmica que puede llegar a los 39 grados también. Aunque no hay probabilidad de lluvia, será recomendable llevar ropa ligera y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

Cielo despejado con nubes a la tarde en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que promete un inicio de jornada agradable en Málaga. La temperatura comenzará en torno a los 27°C y a medida que avancen las horas, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 37°C por la tarde, mientras una suave brisa del sur de 25 km/h añade un toque fresco a la calidez.

Sin embargo, se recomienda a los malagueños mantenerse hidratados, ya que la sensación térmica podría llegar a los 38°C. A pesar de la tranquilidad en la mañana, el cielo se nublará levemente en la tarde, augurando un descenso gradual de la temperatura hacia la noche, cuando se espera que se establezca un ambiente más fresco y cómodo.

Granada: ambiente perfecto para disfrutar al aire libre

La mañana en Granada se presenta despejada, con cielos limpios que permiten disfrutar de una agradable temperatura mínima de 23 grados. Sin precipitaciones a la vista, el suave viento del suroeste y una humedad moderada generan un ambiente perfecto para comenzar el día.

A medida que avanza la jornada, el sol seguirá brillando, alcanzando una máxima de 23 grados por la tarde. Se recomienda vestir ropa ligera y cómoda y no olvidar la botella de agua para mantenerse hidratado mientras se disfruta de las agradables temperaturas.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 26°C en la madrugada. A medida que avanza la mañana, el mercurio subirá rápidamente, alcanzando los 29°C por la tarde, mientras que el viento del este soplará suavemente a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde será un momento de contraste, ya que la sensación térmica podría llegar a los 34°C. Ante este panorama, se recomienda permanecer hidratado y buscar sombra en las horas más intensas del calor, mientras que al caer la noche, la temperatura descenderá a unos 25°C, brindando un respiro refrescante.