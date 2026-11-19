La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Mahón (Menorca) a un hombre de origen colombiano por entrar en una casa y llevarse una caja fuerte con 7.500 euros y diversas joyas valoradas en unos 14.000 euros. El ladrón era perfectamente conocedor de los horarios de la familia y cometió el delito aprovechando que la propietaria y su hija menor estaban fuera de la vivienda.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de octubre. Al regresar a casa tras ausentarse apenas unas horas, la dueña del inmueble y su hija encontraron un escenario desolador, con diversas estancias completamente revueltas. Enseguida la víctima comprobó que le habían sustraído 500 euros del cajón de su mesita de noche y la mencionada caja fuerte, que albergaba el resto del dinero y las exclusivas piezas de oro.

La Brigada Local de Policía Judicial de Maó asumió inmediatamente la investigación para esclarecer el suceso. Durante la inspección, los policías localizaron marcas evidentes en la puerta, confirmando el punto por donde habría accedido el asaltante. Las posteriores entrevistas con la víctima y los vecinos de la zona resultaron fundamentales para recabar pistas. Toda esta valiosa información permitió abrir nuevas líneas de trabajo que fueron estrechando el cerco sobre un único sospechoso.

Las pesquisas revelaron el metódico proceder del investigado: había observado con detenimiento las rutinas de la vivienda, sabiendo exactamente cuándo quedaba vacía debido a las actividades habituales de la hija menor. Tras lograr su plena identificación, los agentes procedieron el pasado martes a su arresto como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

La operación policial ha culminado con un rotundo éxito, ya que se ha logrado recuperar la caja fuerte sustraída con los bienes. Entre los objetos recuperados destacan el dinero en efectivo, un reloj de oro, varios colgantes, una cadena con perlas, un brazalete, dos anillos y unos pendientes de oro.