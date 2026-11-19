La desestacionalización avanza en Baleares: ya es la comunidad con más empleados del sector turístico trabajando en octubre, un 18% más que en 2025. Aunque en el décimo mes del año el empleo en el conjunto de hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las comunidades autónomas, en cifras absolutas, el mayor aumento se dio en Baleares con 20.686 nuevos afiliados.

En términos relativos, también el primer lugar fue para Baleares, con una tasa interanual del 18,4%, seguida de la Comunidad Valenciana, con un incremento del 7,1%.

En números absolutos, un total de 132.916 empleados en Baleares en el mes de octubre tenían alguna vinculación con el sector turístico, como son la hostelería, las agencias de viaje y los operadores turísticos, lo que representa un 18,4% más que en el mismo mes de 2025.

Estos son algunos de los datos publicados en el último informe de Turespaña sobre el empleo turístico en el décimo mes del año, en el que había cerca de 120.000 trabajadores por cuenta ajena (un 20,1% más) y cerca de 14.000 autónomos (un 5,9% más).

En el conjunto de España, el número de afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas aumentó en España un 6,2% interanual en octubre, tras sumar 176.147 trabajadores, hasta superar ligeramente los tres millones de ocupados.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para dicho mes creció un 4,3% interanual, el empleo turístico supone el 13,4% del total de afiliados.

En octubre, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representa el 83,1% del total), aumentó un 6,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado aumentó en agencias de viajes y operadores turísticos (0,5%) y en hostelería (7,5%), con un incremento mayor en los servicios de alojamiento (9,2%) que en los servicios de comidas y bebidas (6,9%).

Por otro lado, el empleo autónomo en turismo (que representa el 16,9% del total de trabajadores afiliados) se incrementó en un 2,6%.

En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 1,9% con aumentos tanto en los servicios de alojamiento (17,8%) como en comidas y bebidas (0,6%).