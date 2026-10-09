Julio Bastida abre la jornada por el V aniversario de OKBALEARES situando la vivienda, la movilidad y el comercio en el centro del debate

El director de OKBALEARES, Julio Bastida, ha dado el pistoletazo de salida a la jornada organizada por el V aniversario de este medio de comunicación en el Palacio de Congresos de Palma, con un discurso centrado en los principales desafíos sociales y económicos de la Islas.

El evento, seguido de manera presencial y a través de streaming por miles de personas en toda España, ha contado con la participación de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, así como de diversas autoridades, empresarios y representación del tejido institucional.

Durante su intervención, Julio Bastida ha destacado que este encuentro «representa mucho más que una jornada de debate», definiéndolo como un espacio para «escuchar, contrastar ideas y poner sobre la mesa los asuntos que realmente importan a los ciudadanos». Entre las temáticas principales abordadas a lo largo de la tarde destacan la movilidad, la sostenibilidad, el papel estratégico del transporte marítimo, las dificultades de acceso a la vivienda y el momento que atraviesa el comercio local.

El broche final a la jornada lo pondrá un coloquio a las 19:30 horas que reunirá a 2.000 asistentes y contará con la participación de destacadas figuras del periodismo y la comunicación nacional como los presentadores de Horizonte Iker Jiménez, Carmen Porter y el director de OKDIARIO, Eduardo Inda.