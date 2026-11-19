Irene Villa atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La periodista y escritora, que siempre ha hecho gala de un optimismo admirable incluso después de enfrentarse a algunas de las experiencias más duras que puede vivir una persona, ha tenido que aparcar por un momento su habitual fortaleza para afrontar un nuevo golpe personal. Su marido, David Serrato, ha recaído del linfoma no Hodgkin que ya superó en 2007, una enfermedad que ha obligado al coach a ingresar en el hospital y comenzar un tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia. Una noticia que ha sacudido por completo a la familia y sobre la que Irene ha decidido hablar en una entrevista en la que ha compartido cómo están viviendo ambos este inesperado diagnóstico.

La pareja, que contrajo matrimonio en septiembre de 2024, se encuentra ahora volcada en esta nueva batalla. Serrato fue quien comunicó públicamente su enfermedad a través de una carta publicada en ¡HOLA!, en la que reconocía que el proceso estaba siendo especialmente complicado, tanto por el dolor físico como por la incertidumbre que acompaña a un diagnóstico de estas características. «No voy a negar que este proceso está siendo difícil. Hay momentos en los que el dolor se hace complicado de soportar y otros en los que los miedos intentan hacerse demasiado grandes», confesaba. Sin embargo, el coach también quiso destacar el papel fundamental que está desempeñando Irene durante su ingreso hospitalario, agradeciéndole que permanezca a su lado en todo momento. «Siempre dispuesta a darme un masaje en los pies, a sacarme una sonrisa, a reír conmigo o a llorar cuando las emociones nos desbordan», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irene Villa (@_irenevilla_)

Irene Villa confiesa que está «un poco hundida» por la enfermedad de su marido

Aunque siempre ha transmitido una enorme capacidad para sobreponerse a las adversidades, Irene ha reconocido que esta situación le está afectando especialmente. En sus declaraciones a la citada publicación, la periodista no ha escondido su preocupación y ha admitido que ver a David atravesar este proceso está siendo mucho más duro de lo que jamás habría imaginado. «Está animado y dando un ejemplo increíble. Todo lo que él promueve lo está poniendo en práctica. Me está dando ánimos él a mí, porque estoy un poco hundida. Un poco bastante», ha confesado. Una reacción que contrasta con la fortaleza que siempre ha mostrado públicamente y que deja entrever el complicado momento personal que atraviesa desde que conoció el diagnóstico.

«No pensaba que sería algo tan, tan grave como un linfoma no Hodgkin… En 2007 ya tuvo uno», ha explicado, recordando que su marido ya se enfrentó a esta enfermedad hace casi dos décadas y consiguió superarla después de un año de tratamiento. La recaída ha llegado, además, después de varios meses en los que David comenzó a encontrarse mal y a sufrir fuertes dolores que inicialmente no permitieron identificar la gravedad del problema. Según ha relatado Irene, acudieron en varias ocasiones al médico e incluso a urgencias, pero regresaban a casa sin un diagnóstico definitivo y con indicaciones para tratar el dolor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irene Villa (@_irenevilla_)

La situación se prolongó hasta que, finalmente, el 8 de octubre le realizaron un TAC que permitió avanzar en la investigación de lo que estaba sucediendo. La periodista ha explicado que David permaneció ingresado casi tres semanas y que tuvieron que esperar alrededor de otras tres semanas para conocer los resultados. Una incertidumbre que, según reconoce, fue especialmente angustiosa para ambos. «Todo este tiempo ha estado sufriendo», ha contado, antes de explicar que la inflamación de los ganglios había provocado complicaciones que obligaron a mantener una vigilancia médica estrecha. Pese a todo, Irene considera que el buen estado físico en el que se encontraba su marido antes de enfermar puede ser un punto a favor en este proceso.

David Serrato ya ha comenzado la quimioterapia y la inmunoterapia

Una vez confirmado el diagnóstico, David Serrato ha comenzado a recibir tratamiento en Madrid, donde permanece ingresado junto a Irene. El coach ha explicado que está afrontando un tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia, mientras que su mujer ha detallado que el primer ciclo comenzó el viernes 13 de noviembre. La decisión de recibir atención médica en la capital también responde a la necesidad de estar cerca de sus hijos, a quienes Irene ha echado especialmente de menos durante estas semanas tan complicadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irene Villa (@_irenevilla_)

«¡Estamos ingresados los dos! Sólo me he separado de David para ver a mis hijos, que les echaba muchísimo de menos», ha relatado. La periodista está intentando compaginar su papel de acompañante con sus responsabilidades familiares y profesionales, aunque reconoce que ha tenido que cancelar algunas de sus charlas y compromisos laborales para permanecer junto a su marido. Su prioridad ahora mismo es estar a su lado y acompañarlo durante cada etapa del tratamiento. «De momento, con la fortaleza que le caracteriza. Lo importante es que ya es un ciclo menos para curarse», ha explicado, confiando en que las próximas semanas traigan buenas noticias.