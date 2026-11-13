David Serrato, marido de Irene Villa, anuncia que tiene cáncer: «El linfoma que sufrí hace 19 años ha vuelto más fuerte»

La preocupación por el estado de salud de David Serrato, marido de Irene Villa, se ha convertido en una noticia especialmente dolorosa para la pareja. Después de varias semanas de incertidumbre, pruebas médicas e ingreso hospitalario, el coach ha confirmado que padece una recaída del linfoma que ya sufrió en 2007. Ha sido él mismo quien ha querido compartir la noticia a través de una emotiva carta, en la que ha explicado cómo está viviendo este nuevo diagnóstico y ha dedicado unas palabras muy especiales a su mujer y a todos los profesionales sanitarios que le están atendiendo.

«Se trata de una recaída del linfoma que sufrí en 2007, aunque esta vez ha regresado golpeando con más fuerza», ha reconocido Serrato, que permanece ingresado mientras los médicos realizan las pruebas necesarias para determinar el tratamiento más adecuado. Una noticia que llega después de que el matrimonio llevara días esperando los resultados de una biopsia y de que la propia Irene Villa reconociera su preocupación ante la posibilidad de que los especialistas confirmasen un nuevo linfoma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irene Villa (@_irenevilla_)

Los primeros síntomas y semanas de incertidumbre

En su carta, David Serrato ha explicado que los problemas comenzaron a finales del pasado mes de junio. «Mi vida empezó a cambiar», ha relatado al recordar cómo aparecieron unos dolores que fueron empeorando progresivamente y limitando su capacidad para afrontar las actividades cotidianas. Desde entonces, el marido de Irene Villa ha pasado por diferentes consultas, análisis y pruebas médicas hasta conocer finalmente el diagnóstico.

Noticia en ampliación…