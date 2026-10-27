Irene Villa desvela el motivo por el que su marido ha estado ingresado: «Hay que esperar los resultados de la biopsia»

Irene Villa ha compartido con sus seguidores uno de los momentos más difíciles que ha vivido recientemente junto a su marido, David Serrato. La escritora y periodista ha desvelado a través de sus redes sociales que su pareja ha estado ingresada en el hospital tras varios meses de dolor sin un diagnóstico claro. Un TAC permitió conocer algunos de los hallazgos médicos que han encendido las alarmas y que mantienen a la pareja pendiente de los resultados de una biopsia.

«Octubre… «¡Otro susto de muerte!», comienza escribiendo Irene Villa en una publicación en la que relata cómo los planes que tenía junto a su marido dieron un giro inesperado. Ambos se disponían a realizar su quinto Camino de Santiago juntos, esta vez con la Fundación También, cuando tuvieron que acudir a urgencias.

Según ha explicado, David llevaba meses sufriendo dolor sin saber qué le ocurría. La realización de un TAC permitió detectar «trombos, embolismo pulmonar, paquetes adenopáticos, ganglios en distintas zonas del tórax…», una serie de hallazgos cuyo alcance todavía está pendiente de aclararse. Tres semanas después de aquel episodio, Irene mantiene la esperanza de que todo termine siendo un susto, aunque reconoce que todavía deben esperar los resultados de la biopsia.

«Tengo la esperanza de que todo quede en un susto», confiesa, acompañando sus palabras de emoticonos de oración y esperanza. Por el momento, la pareja afronta la incertidumbre mientras espera conocer más detalles sobre la situación médica de David.

Un cambio de ritmo por salud

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La situación también ha obligado a Irene Villa a replantearse su ritmo de vida. Acostumbrada a viajar constantemente, la escritora ha reconocido que ha llegado el momento de bajar el ritmo y adaptarse a una rutina diferente. La distancia entre Madrid, donde reside ella, y Soria, donde vive su marido, ha hecho que durante los últimos cinco años hayan viajado sin parar para compartir tiempo juntos.

«Como dice David Serrato, la vida nos para por alguna razón», reflexiona. Ahora, su prioridad es acompañarlo y centrarse en su recuperación, dejando temporalmente a un lado la frenética actividad que ha marcado su día a día.

Con su habitual sentido del humor, Irene también ha contado que esta nueva etapa le está permitiendo descubrir una faceta desconocida para ella: la cocina. A sus 47 años, asegura que se está convirtiendo «a la fuerza en enfermera-cocinera», una anécdota con la que demuestra que intenta encontrar momentos de alegría incluso en medio de la preocupación.

El amor, la fe y el humor como refugio

La periodista no ha ocultado la dureza emocional de estas semanas. «Días en los que lloré como ya no recordaba», admite. Sin embargo, destaca que el amor, la fe y el humor han sido fundamentales para afrontar la situación.

También ha agradecido el apoyo de su madre, que se ha ocupado de sus hijos junto a personas cercanas, así como el de sus hermanas, familiares, amigos y profesionales sanitarios que los han acompañado durante estos días.

«Mi mantra es el amor cura», concluye Irene, que ahora se aferra a la esperanza mientras esperan los resultados de la biopsia. Una etapa de incertidumbre en la que la pareja ha decidido priorizar la salud, la familia y el tiempo compartido, confiando en que las próximas noticias sean favorables.