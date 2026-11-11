Piquetes encapuchados intentar cortar el Paseo Marítimo de Palma por la huelga e insultan a la Policía: «¡Hijos de puta!»

La huelga general de este 11 de noviembre sigue dejando incidentes en la ciudad de Palma. Un grupo de jóvenes piquetes, muchos de ellos con el rostro tapado, han tratado de cortar el tráfico del Paseo Marítimo, a la altura de la Catedral, donde la Policía Nacional se ha visto obligada a cargar con la fuerza estrictamente necesaria para impedir la acción.

Se trata del mismo grupo que había bloqueado el tráfico de las Avenidas sobre las 08:15 horas, donde han permanecido cerca de media hora para luego desplazarse hasta la avenida Adolfo Suárez con la intención de cortar la circulación.

Nada más llegar al Paseo Marítimo, los manifestantes se han topado con agentes de la Policía Nacional, a los que han proferido insultos y cánticos como «¡vergüenza me daría ser policía!» o «¡la Policía, tortura y asesina!», tal y como se puede escuchar en el vídeo que ofrece este periódico en exclusiva. Los agentes mantienen la vigilancia sobre este grupo, organizado a través de las redes sociales.

Por otro lado, en la Estación Intermodal de Palma se han formado piquetes informativos para explicar a los conductores los motivos de la convocatoria. Lo mismo ha ocurrido en el aeropuerto de Palma y en la empresa municipal de limpieza Emaya, donde se han obstaculizado la salida de camiones en Son Pacs.

A pesar de estos primeros incidentes, el secretario general de UGT en Baleares, Pedro Homar, ha reconocido un arranque «tibio» en cuanto al seguimiento, aunque confía en que los trabajadores, algunos no se suman a los paros por cuestiones económicas, se sumen a lo largo del día y alcance el punto culminante en la manifestación unitaria de las 18.30 que partirá de la plaza de España.

Homar, al mismo tiempo, ha denunciado los servicios mínimos «abusivos» en algunos casos y, a diferencia de en otros puntos de España, ha alabado el comportamiento «responsable» de la Policía Nacional en los piquetes.

Está previsto que los sindicatos avancen al mediodía los datos de participación.

Por su parte, el secretario general de Políticas Públicas de CCOO, Daniel Cámara, en términos parecidos, ha denunciado igualmente el seguimiento desigual según sectores por los elevados servicios mínimos.

En el sector del transporte, según ha explicado, muchos trabajadores no se han podido sumar a los paros por los servicios mínimos que también ha considerado excesivos.

Cámara ha reconocido que se trata de una huelga compleja y que tiene lugar en Baleares con la principal actividad económica casi paralizada. En todo caso, sí que se percibe, ha añadido, concienciación por parte de los trabajadores, lo que le lleva a pensar que la manifestación de la tarde será un éxito y que servirá para hacer visible el descontento y las reivindicaciones.