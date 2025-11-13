Álex Márquez: «Tener la moto oficial es algo por lo que luchamos todos los pilotos de MotoGP»

Álex Márquez llega al GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP con los deberes hechos. Ya es subcampeón del mundo y, como él mismo dijo, «tanto Portimao como aquí es casi como un regalo». Después de esta carrera viene el test, donde por primera vez lo hará con estatus de piloto oficial, «algo por lo que todos los pilotos de MotoGP luchamos y queremos». «Es una oportunidad muy buena», explicó.

«Mola mucho volver después de lo que pasó el año pasado. También, después de dos años sin venir aquí, hace el fin de semana más interesante, más morboso, de alguna manera, para ver dónde está cada uno, para ver, otra vez, dónde están las fábricas, cuánto han cambiado las motos desde 2023, será interesante. Intentaremos hacer un fin de semana sólido. Bueno, ya he conseguido todo lo que tenía que conseguir este año, así que tanto Portimao como aquí es casi como un regalo y hay que aprovecharlo. Y es verdad que este fin de semana es muy importante salir con buenas sensaciones para el test del martes», comenzó diciendo el piloto español de MotoGP sobre las expectativas para este fin de semana.

Respecto a las palabras de su hermano Marc en las que dijo que estaba tranquilo por el test del martes porque estaba Pecco y él, Álex comentó: «Es el primer test que hago con ese estatus dentro de Ducati. Nuestro trabajo es no decir si esto va mejor o peor, porque nosotros no hacemos las piezas. El trabajo de un piloto es llevar cada pieza que pruebes al límite para que ellos puedan ver si eso funciona realmente o no y tener mejores datos. Entonces ese es mi trabajo. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Ser profesional como siempre. Pero es verdad que los test cuando tienes cosas a probar se hacen mucho más interesantes».

Sobre el estatus de piloto oficial que tendrá el año que viene, Álex Márquez se mostró muy contento: «Sí, sí. Tener la moto oficial dentro del box es algo por lo que todos los pilotos de MotoGP luchamos y queremos. Es una oportunidad muy buena». Ducati le ha premiado por su buena temporada y el año que viene contará con una GP26 dentro del box, la misma que llevarán Marc y Bagnaia en el equipo de fábrica.

También explicó cómo fue la conversación que tuvieron los dos hermanos en Argentina al darse cuenta de que iban a ser rivales: «Fue muy sencillo. Argentina fue después de Tailandia, y Tailandia pasó eso que él tuvo problemas con el tren delantero, que tuvo que dejarme pasar. Y me dijo «tú no tienes sensación cuando me tienes que adelantar, como una sensación rara de, no miedo, es no cagarla, que es mi hermano, no tirarlo…». Digo, hombre, pues a veces sí, a veces es verdad que te da un poco de cosa».

«Entonces ahí dijo: «pues eso no porque yo sufrí, eso tú tampoco lo puedes tener, vamos a hacer el pacto». Y lo que dijo él, eso puede pasar. Al final un error cuando vas en una MotoGP es frenar un metro más tarde, un metro más pronto. A veces frenas más pronto para no cagarla y la cagas más. Entonces es ahí donde hicimos, no el pacto, sino decir: «si nos caemos, no pasa nada, nos vamos a levantar». Tú o yo nos vamos a decir la has cagado, pero a partir de ahí vamos a ser hermanos igual», agregó.

Sobre si hubiera podido alargar la pelea por el título en caso de no haberse precipitado con su regreso y haber vuelto al 100%, dijo: «Creo que no, y te diré por qué. Porque al final volver más pronto de lo normal. Es verdad que en verano no sumé, pero en Alemania sumé muchos puntos, sume 20 el domingo más creo que dos o tres del sábado en lluvia. Esos 23 puntos no te los regalan y eso fue algo así y no hubiera cambiado nada. Al final saltarme dos ya sabes que son dos ceros, que Marc hubiera sumado 37 más 37 tanto en Alemania como en Brno. Entonces no hubiera cambiado nada. La única opción que teníamos era volver pronto para intentar no perder ese tren».