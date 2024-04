Begoña Gómez cerró tratos privados con el Gobierno de Ghana tras negociarlos como «mujer del presidente»

El Africa Center, centro que dirigía Begoña Gómez en el IE Business School, firmó un acuerdo con la agencia de emprendedores del gobierno de Ghana apenas unos meses después de que la mujer de Pedro Sánchez fuese recibida por el embajador de este país, Muhammad Adam, en calidad de «mujer del presidente».

Ese encuentro se produjo el 31 de enero de 2022, y la propia embajada difundió unos días después una nota en la que informaba: «La esposa del presidente español, María Begoña Gómez Fernández, visitó al embajador Muhammad Adam en la Cancillería de la Embajada de Ghana para discutir posibles áreas de colaboración entre su oficina y la misión. La esposa del presidente, que también viaja con frecuencia a Ghana, ha expresado su deseo de llevar a cabo proyectos orientados a cuestiones de género y al empoderamiento de las mujeres ghanesas a través del espíritu empresarial».

Apenas cuatro meses después de aquel encuentro, el Africa Center anunció su asociación con una agencia gubernamental de Ghana, la Ghana Enterprises Agency (GEA), para «promover el empoderamiento económico de las mujeres en Ghana», mediante la «capacitación en liderazgo y el desarrollo para mujeres empresarias». La presidenta del centro dirigido por Gómez, Felicia Appenteng, celebró el acuerdo: «Estamos muy orgullosos de asociarnos con la GEA para identificar, nutrir y apoyar a los empresarios africanos». Esta agencia del gobierno ghanés se encarga de impulsar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, orientándose especialmente a la capacitación de la mujer empresaria.

Unos meses antes de aquel encuentro, además, el propio Sánchez había reivindicado la necesidad de establecer una asociación estratégica en África para impulsar la inversión de las empresas españolas, una «tarea pendiente», según el presidente socialista.

El Africa Center disponía de otros proyectos activos con Ghana, como otro, firmado en 2019 con la universidad de este país para «promover colaboraciones de investigación en el desarrollo de programas de intercambio de docentes y estudiantes».

Viajes

En octubre de 2022, ya después de que Gómez abandonase el Africa Center para centrarse en la dirección de varios másters en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la mujer de Sánchez generó la polémica al incorporarse a la comitiva oficial del presidente del Gobierno en una gira por Kenia y Sudáfrica, dos países muy vinculados a su actividad profesional. El Instituto de Empresa, de prestigio internacional, está activo en más de 20 ciudades de África, 10 países africanos y cuenta con oficinas regionales en Nigeria y Sudáfrica. En Kenia, por ejemplo, dispone de distintas colaboraciones para que sus estudiantes trabajen en proyectos «de alto impacto» en el país. Además, está asociado a organizaciones africanas privadas y públicas para impulsar el desarrollo de los proyectos sociales en el continente.

Moncloa nunca aclaró la presencia de Begoña Gómez en aquel viaje. Incluso, a preguntas de OKDIARIO, respondió que no disponía de agenda al no haber sido «elegida por el pueblo». Cabe recordar que la mujer del presidente español no ocupa ningún cargo institucional.

De su paso por África sólo se difundió una fotografía, y no difundida desde el Gobierno sino captada por la agencia Efe. En ella, se venía a Gómez acompañando a Sánchez en una visita a la prisión de Constitution Hill de Johannesburgo en la que permaneció encarcelado Nelson Mandela. La mujer de Sánchez intentaba pasar desapercibida, caminando varios pasos por detrás de su marido.

La actividad profesional de Gómez siempre ha estado cuestionada. Pese a carecer de una titulación oficial, ello no le ha impedido dirigir varias titulaciones en la Complutense. Su máster en Fundraising o captación de fondos para ONG ya va por la duodécima edición. Además, es directora de la cátedra en Transformación Social Competitiva, también con un máster asociado. La mujer de Sánchez, además, ha organizado y participado en varios eventos sobre su temática, con participación de cargos del Gobierno que preside su marido y con el patrocinio de empresas públicas. Incluso recurre a algunas de ellas, como Correos, para promocionar sus titulaciones y captar nuevos alumnos.

En una entrevista en OKDIARIO, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó «explicaciones» sobre la actividad de Begoña Gómez. «Yo no podría aceptar que hubiese alguna sombra de duda sobre la actividad de mi mujer y mis decisiones en el Consejo de Ministros. Tendría que dar la cara, es lo que exige la ley. Y aunque no lo exigiese la ley, es un principio moral y ético», subrayó el líder del PP.