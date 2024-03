Feijóo: «Que Begoña Gómez dirija una cátedra sin ser licenciada merece, cuando menos, una explicación»

PREGUNTA.- ¿Begoña Gómez es una corrupta?

RESPUESTA.- Espero que no. Lo que es sorprendente es que Sánchez me diga que tengo que cesar a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque su pareja está siendo investigada por la Agencia Tributaria. Yo no podía dar crédito. Sánchez no tiene límites, no respeta nada ni a nadie. Por eso hemos tenido que pedir a la Administración del Estado que nos aclare si hay un conflicto de intereses en el rescate a una aerolínea que ha financiado actividades de las que se ha lucrado su mujer. El problema no es lo que ha hecho ella, sino lo que ha hecho él. Yo no sé si su mujer ha tenido o no alguna actividad irregular, ni estoy cuestionando que tenga contratos en universidades o institutos. Pero sí que esos contratos estén financiados por una compañía que es rescatada por el Gobierno y que Sánchez, incumpliendo la Ley de Altos Cargos, no se abstenga en la votación y vote a favor del rescate. Eso se llama conflicto de interés.

P.- ¿Y qué le parece, como publicamos hace años en OKDIARIO, que Begoña Gómez dirija una cátedra sin ser catedrática ni profesora ni licenciada?

R.- Pues, de entrada y sin conocer cuáles son las normas de la Complutense, no creo que diga mucho que una persona que no tiene un título universitario homologado pueda dirigir…

P.- Ni homologado ni sin homologar. No tiene títulos universitarios.

R.- Cuando menos, merece una explicación. Yo no podría aceptar que hubiese alguna sombra de duda sobre la actividad de mi mujer y mis decisiones en el Consejo de Ministros. Tendría que dar la cara, es lo que exige la ley. Y aunque no lo exigiese la ley, es un principio moral y ético. Por eso, cuando le pide la dimisión a una presidenta autonómica por lo que ha hecho su novio, incluso antes de conocerla, no puedo más que acreditar que el listón tan alto que ha puesto Sánchez le llevaría a su dimisión.