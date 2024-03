Feijóo: «En lo de Armengol y las mascarillas hay que investigar si hay prevaricación o cohecho»

PREGUNTA.- ¿Lo de Francina Armengol es corrupción? Siendo presidenta de Baleares, descubre que la trama le ha vendido mascarillas fake, tarda tres años en reclamar el dinero, y lo hace un día antes de dejar el cargo en manos de Marga Prohens. Yo creo que es una prevaricación de libro.

RESPUESTA.- Me sabe mal hablar de ex presidentes de comunidades autónomas, porque fuimos colegas durante mucho tiempo, pero es un caso que no tiene ninguna explicación. Armengol no ha querido decir si fue Koldo el que le pidió que comprase mascarillas a esa empresa. Se entiende que sí, y eso ya es grave. Pero si, además, compras las mascarillas por 3,5 millones y recibes un informe donde te dicen que son defectuosas tienes que devolverlas en ese mismo momento. ¿Cómo es posible que se emita un certificado diciendo que son correctas y se pida que se financien con fondos europeos? ¿Que se deje agotar la legislatura para aparentar que se inicia una reclamación? Desde que un cargo tiene conocimiento de que ha comprado una mercancía defectuosa tiene la obligación de reclamar el dinero indebidamente pagado. Y el máximo de la irregularidad es hacerlo cuando pierde las elecciones y, además, sin notificárselo a la empresa ni a la administración entrante. Es evidente que o se estaba esperando a que caducase la mercancía o se querían dar más argumentos a la empresa para no devolver el dinero o se esperaba que desapareciese la empresa para que no hubiese forma de reclamárselo a nadie. Es evidente que aquí ha habido una enorme mala fe, probablemente una negligencia, por no entrar ya en si ha habido prevaricación o cohecho. Pero esto tiene que ser investigado.

P.- ¿Debe dimitir la señora Armengol?

R.- Sus explicaciones son manifiestamente insuficientes y tiene dos opciones: o decir que esto lo ha hecho algún cargo de su gobierno sin su consentimiento y denunciarle, o dimitir ella. No hay más. Yo entiendo que un presidente no puede poner la mano en el fuego por sus 40 ó 60 directores generales. Pero si no se atreve a decir que Koldo fue el intermediario en la venta de esas mascarillas y dice que no hay ningún responsable, entonces la responsable es ella.

P.- ¿El ministro Ángel Víctor Torres tiene que dimitir?

R.- Torres también está investigado y ha comprado mucho más que Armengol, 12 millones de euros. El otro día, un diputado de nuestro grupo le preguntó en el Congreso si le había llamado uno de los investigados en la trama y dijo que no. Y nuestro diputado le enseñó un pantallazo del sumario en el que constaba que sí. Por lo tanto, nos ha mentido en el Congreso. Lo de Canarias tiene muy mala pinta. Hay una comisión de investigación y espero que el Gobierno canario llegue hasta el final. Si no, llegaremos nosotros en el Senado.

P.- ¿Y el ministro del Interior?

R.-Marlaska tenía que haber dimitido antes de las mascarillas y después, aún más. Todavía no nos ha dicho quién o quiénes dieron el chivatazo a la trama. Pero tendría que haber dimitido hace ya mucho tiempo, por la valla de Melilla, por los contactos con el entorno de presos de ETA, por el asesinato de los dos guardias civiles de Barbate…