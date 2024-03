Feijóo: «Hace tiempo que no hablo con Abascal y sigo pensando en no meter a Vox en el Gobierno»

PREGUNTA.- ¿Hace cuánto que no habla con Santiago Abascal?

RESPUESTA.- Poco, porque le he saludado esta semana en el pasillo durante la sesión de control en el Congreso. Nos hemos saludado cordialmente, como hacemos siempre.

P.- ¿Pero en privado?

R.- Pues hace bastante tiempo, sí, es verdad.

P.- ¿Cómo están funcionando los pactos de gobierno con Vox en comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones?

R.- Con carácter general, no tengo ninguna queja. Hay estabilidad, los gobiernos están funcionando y estamos cumpliendo nuestro programa electoral.

P.- ¿Sigue con la idea de no meter a Vox en el Gobierno si les necesita para ser presidente?

R.- Sí, sigo con esa idea. Creo que, en este momento, España necesita un proyecto reformista y europeísta, y Vox, al menos lo que está haciendo en el Congreso de los Diputados, no se puede considerar una acción reformista y europeísta. España necesita cambiar el Gobierno por encima de todo, es una urgencia nacional, y para eso necesita un partido transversal, que recoja muchos votantes del PSOE -que no del Partido sanchista- y del espectro de centro y centroderecha. Lamentablemente, no he visto interés en Vox por confluir en esas políticas. Desde la cordialidad y el respeto al líder de Vox, no tiene mucho sentido que un 40% de las intervenciones de los diputados de Vox sean para criticar al Partido Popular y a Feijóo. A mí no me preocupa que me critiquen, me preocupa que no se den cuenta de que Vox, en mi opinión, no está para criticar al PP sino para hacer oposición a Sánchez. Yo no critico a Vox, no forma parte de mi discurso político. Mi discurso político es que Sánchez deje de manipular y utilizar España por su obsesión por el poder. Mi relación con Santiago Abascal es de absoluto respeto, diría de cordialidad y simpatía, pero no coincido con su proyecto político.