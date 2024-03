Feijóo: «Estamos viendo cómo incluir a Cs en nuestro proyecto en Cataluña y después diremos el candidato»

PREGUNTA.- ¿Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña, será el candidato a la Generalitat?

RESPUESTA.- Nosotros somos un partido democrático y, como tal, tenemos órganos que toman decisiones. Habíamos empezado a hablar con Ciudadanos y con la convocatoria de elecciones anticipadas hemos activado esas conversaciones. Ciudadanos tiene una historia muy corta, pero una historia de éxito, y sus votantes han migrado al Partido Popular. Nos gustaría reforzar la opción constitucionalista en Cataluña. Vamos a ver cómo incluirles en nuestro proyecto y, a partir de ahí, nos pronunciaremos sobre el candidato del PP a la Generalitat. Si estamos hablando con un partido político lo razonable es ver cómo finalizan esas conversaciones y que ellos sean conocedores de nuestra propuesta de candidato. Alejandro Fernández es un excelente parlamentario y un gran activo del PP.

P.- ¿Y qué va a hacer con él? Porque es el presidente del PP de Cataluña… En todas las comunidades autónomas el presidente del partido es el número uno de la lista electoral.

R.- Si le digo que estamos hablando con Ciudadanos y le contesto que el candidato será éste o el otro, no creo que sea lo más correcto. Y, aunque no estuviésemos hablando con Ciudadanos, no se lo diría porque a mí no me gusta que desde este despacho se decida el candidato en Galicia, en Asturias o en Cataluña. Nosotros no actuamos así. Estamos hablando con Ciudadanos y con los compañeros de Cataluña y se convocará el Comité Electoral de Cataluña y el Comité Electoral Nacional. Designar candidatos a las comunidades autónomas, es verdad, es una competencia del partido a nivel nacional, pero esto es lo que le puedo decir. Lo demás sería extralimitarme.

P.- ¿Pero lo más normal sería que Alejandro Fernández fuese el candidato o no?

R.- Sería razonable, pero todo el mundo sabe que tenemos un presidente que ha finalizado su mandato hace mucho tiempo. No hemos celebrado el congreso en Cataluña debido al calendario electoral del último año. Todo el partido está al día, salvo en Cataluña, eso es cierto. Y si a eso le unimos un acuerdo con Ciudadanos para que se integre en el Partido Popular, es evidente que estamos ante un supuesto un poco más complejo.

P.- Si depende del Partido Popular que gobierne Salvador Illa y no ERC o Junts, ¿usted le daría su voto?

R.- Mire, nosotros le dimos la Alcaldía de Barcelona al PSC y a día de hoy no me ha llamado ningún responsable del PSC ni del PSOE. Por tanto, he tomado buena nota. No vamos a regalarle la Generalitat a nadie. Comunidades tan importantes como Cataluña no se regalan por teléfono ni en base a la buena fe. Les diremos a los catalanes que hay una forma distinta de gobernar y dos posibilidades: que gobiernen los secesionistas o los constitucionalistas. Y dentro de los secesionistas meto al PSC, porque tiene más acuerdos con ERC y con Junts de los que tienen ERC y Junts, está gobernando en todas las instituciones con los independentistas. Y porque está a favor de la amnistía y, por tanto, de que no se aplique la Constitución en Cataluña. Nosotros no vamos a abandonar nuestros principios. No queremos que Cataluña esté en manos de los independentistas ni ocultarle a la gente que el PSC tiene pactado con ERC el Gobierno de Cataluña. Prefieren gobernar con un partido secesionista que con el Partido Popular. Nosotros no estamos en el Ayuntamiento de Barcelona a pesar de haber hecho alcalde a Collboni.