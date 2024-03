Feijóo: «¿González Pons habló con Junts? No tengo por qué negarlo»

PREGUNTA.- ¿Siguen hablando con Junts?

RESPUESTA.- No, lo hemos dicho muy claramente y muchas veces. Dijimos que íbamos a hablar con todos los partidos políticos, salvo con Bildu. ERC dijo que no quería hablar con nosotros y no hubo ningún problema. Y después escuchamos a Puigdemont, desde su refugio europeo, decir que el requisito para la investidura era la amnistía. A partir de ahí, ya no seguimos. Teníamos previsto hablar con Junts en el Congreso de los Diputados pero ya dijimos que no era posible. Antes de todo eso, efectivamente, Junts se puso en contacto con nosotros y se mantuvieron, de forma directa o indirecta, conversaciones informales con ellos.

P.- Bueno, más bien conversaciones directas, ¿cuándo va a reconocer que el interlocutor fue Esteban González Pons? Es que no pasa nada…

R.- No pasa nada, por supuesto, pero no voy a reconocer una interlocución de una negociación porque nosotros nunca hemos negociado con Junts.

P.- Pero hablar sí. Y, además, usted tenía la obligación de hablar…

R.- Sí, hablar sí. Eso no lo he discutido…

P.- Pero sí discuto que no reconozca que fue González Pons el que habló con ellos.

R.- Que yo sepa ha habido algún compañero que ha hablado con distintos interlocutores de Junts, pero jamás negociado.

P.- Si yo no digo que hayan negociado. Sé, porque me lo ha contado la gente de Junts, que, cuando les plantearon sus exigencias, ustedes dijeron que no. Pero hubo reuniones a las cuales asistió González Pons para hablar. Yo no estoy hablando de negociar, porque primero se habla y luego se negocia, y si se ve que no hay posibilidad de entendimiento, la negociación es imposible. Pero le pregunto cuándo va a reconocer que González Pons habló con ellos.

R.- Yo no tengo por qué negarle a usted que compañeros, no sólo el que usted se refiere, han hablado con Junts. Si no, ¿cómo nos podemos enterar de lo que piden? Cuando dije en las Cortes que no había negociado mi investidura porque la amnistía es una línea roja, Sánchez empezó con esas carcajadas tan histriónicas… Bueno, es que es la verdad. A mí los señores de Junts no me han mentido, a mí me ha mentido Sánchez. ¿Hemos hablado con Junts? Sí. ¿Hemos negociado con Junts? No. Y prueba de ello es que usted me está haciendo esta entrevista como presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, no como presidente del Gobierno. No hemos negociado en ningún caso con Junts porque lo que nos planteó en esas conversaciones no era negociable. Nosotros no podemos negociar la soberanía nacional, el incumplimiento de la Constitución, la quiebra del principio de igualdad ante la ley, en definitiva, la dignidad de un país. No podemos hacer una cacicada así, decirle a un partido político cuyos dirigentes se han fugado de nuestro país y que tienen causas pendientes ante el Tribunal Supremo que si me hacen presidente me voy a cargar la independencia judicial, que su abogado me redacte el Código Penal y que me digan qué Ley de Amnistía a la carta quieren. Entre los principios y el poder, siempre los principios. Nunca hemos negado, ni lo vamos a hacer, que hemos hablado con Junts, pero no podemos negociar con Junts.