Cristina Pedroche, tras las críticas recibidas por las Campanadas: «No están entendiendo el vestido»

No es ningún secreto que, desde hace años, es una tradición que Cristina Pedroche no deje indiferente a nadie con su vestido para las Campanadas. Para dar la bienvenida a 2026, la vallecana ha vuelto a superarse. En todos los sentidos. Por lo tanto, como era de esperar, esta nueva idea de Josie ha sido objeto de un sinfín de críticas. Para esta ocasión tan especial, la presentadora de las Campanadas en Antena 3 quiso ‘destrozar’ el resto de vestidos utilizados a lo largo de estos 12 años para crear un look con el que comenzar este 2026. A pesar de tratarse de un gesto realmente sorprendente e inesperado, lo cierto es que muchos de los espectadores no han terminado de entender el motivo por el que ella y su equipo han dado ese paso. Es por eso que, durante su paso por Zapeando, la vallecana ha querido responder a todas las críticas recibidas.

«Ahora todo el mundo me está criticando porque no están entendiendo el vestido, ni el concepto, ni absolutamente nada… pero ya veremos cómo la gente lo va a ir haciendo», explicó la colaboradora del programa que se emite de lunes a viernes en laSexta. Es más, ha querido hacer hincapié en que, a lo largo de estos años, todos los diseños que ha utilizado se han entendido a la perfección. Por si fuera poco, ha querido defender el gran trabajo que realiza Josie para cada Nochevieja, al tratarse del director creativo de sus propuestas. A pesar de todo, Cristina Pedroche sorprendió a sus compañeros de Zapeando al reconocer que, a pesar de los esfuerzos, ni su propia madre entendió «este batiburrillo» cuando lo vio por primera vez. Eso sí, aunque ha sido superada con creces en audiencias por RTVE, la vallecana se siente feliz y orgullosa.

Entre otras cuestiones, porque, como ella misma ha reconocido, ha podido «cerrar el ciclo»: «Me he quedado bien a gusto. Estoy muy contenta, la verdad». Más allá del estilismo escogido para dar la bienvenida al 2026, la de Vallecas ha querido hacer hincapié en el mensaje que quiso lanzar desde la madrileña Puerta del Sol.

«Quiero darle las gracias a la Asociación Española Contra el Cáncer por creer en mí y en este evento. Sentía que era la asociación perfecta y el mensaje que quería dar», comenzó explicando la colaboradora de Zapeando, y añadió: «¿Quién no tiene un familiar que ha tenido cáncer o lo ha sufrido en primera persona? Por desgracia es una enfermedad que vive entre nosotros. El vestido simboliza que tus piezas te permiten seguir adelante con una red de apoyo».

Visiblemente emocionada, Cristina Pedroche reconoció que ese fue el motivo por el que se decidió a destrozar sus anteriores vestidos, puesto que era para mandar dos mensajes: por un lado, lo importante que es el reciclaje y, por otro, que siempre se puede empezar de cero. «Todas tus piezas son parte de tu historia y te hacen seguir adelante», reconoció.

Entre los numerosos elementos que lució durante sus campanadas, la vallecana quiso hacer especial hincapié en varios elementos. Uno de ellos es su abanico, elaborado con tela del primer vestido que lució en unas Campanadas y con el que comenzó esta aventura. Por si fuera poco, no podemos dejar de mencionar que llevaba colgados los llamadores de ángeles que llevó durante sus dos embarazos. ¡Es evidente que cada detalle tenía un significado profundamente especial para ella!