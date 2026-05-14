Qué significan los colores de la bandera de Canarias: cuál es su origen e historia

Las banderas autonómicas forman parte del paisaje habitual en España, aunque pocas veces la gente sabe con certeza de dónde salen realmente sus colores o qué historia esconden detrás. En el caso de Canarias todo el mundo reconoce enseguida la bandera blanca, azul y amarilla, sobre todo cuando se acerca el Día de Canarias y en nada se va a poder ver como las calles empiezan a llenarse de actos, conciertos, ferias y romerías. Sin embargo muchos desconocen el porqué de esa combinación y qué significan los colores de la bandera de Canarias.

Durante mayo y especialmente el día 30, es muy normal ver la bandera de Canarias con sus tres colores, colgada en balcones, colegios, ayuntamientos o incluso en pequeños comercios. También aparece mucho en fiestas populares y eventos culturales. Para muchísimos canarios ya forma parte de la imagen más típica de estas fechas, y lo curioso es que la bandera actual tiene bastante más recorrido histórico de lo que parece. Pero antes de convertirse en símbolo oficial de la comunidad autónoma ya existían otras enseñas relacionadas con las islas y algunas compartían precisamente los mismos colores que siguen utilizándose hoy.

Por qué la bandera canaria tiene esos colores

La bandera de Canarias mezcla tres colores que todos reconocemos y que son el blanco, azul y amarillo. Se ven constantemente en las instituciones canarias y como no, en las celebraciones del archipiélago, pero es curioso que no exista una explicación oficial dentro del Estatuto de Autonomía que detalle qué representa cada color exactamente.

Aun así, sí que hay una teoría bastante conocida en las islas desde hace años. La explicación más repetida tiene relación con las antiguas provincias marítimas canarias. Santa Cruz de Tenerife utilizaba tradicionalmente una bandera blanca y azul, mientras que Las Palmas tenía otra combinación azul y amarilla. Y de este modo, con el tiempo terminó surgiendo la idea de unir ambas referencias en una sola bandera que representara al conjunto del archipiélago. De este modo, el azul que era el color repetido quedó situado en el centro, mientras que el blanco y el amarillo pasaron a ocupar los extremos recreando la posición, se dice, de las islas con el blanco a la izquierda (oeste) y el amarillo a la derecha (este).

Así parece que la bandera fue constituida y esa es la historia que siempre se encuentran en libros y webs que hablan de Canarias, a pesar de que no existe, repetimos, una versión que se haya confirmado oficialmente.

Una bandera con raíces mucho más antiguas

Aunque hoy la bandera canaria está totalmente asociada a la autonomía, sus colores no aparecieron de repente en los años 80. En realidad, llevaban muchísimo tiempo ligados a las islas. Algunos investigadores incluso encuentran referencias bastante antiguas que ya utilizaban combinaciones similares siglos antes de que existiera la comunidad autónoma tal y como la conocemos ahora.

Uno de los ejemplos que más suele mencionarse es el antiguo Estandarte Real de Canarias. Hay documentos históricos que hablan de él ya en el año 1561 y, aunque su diseño era distinto al actual, ya incorporaba colores como el blanco, el azul y el amarillo junto a otros símbolos propios de aquella época. Con los años fueron apareciendo más enseñas relacionadas con el archipiélago. En Tenerife, por ejemplo, se hizo muy conocida la bandera azul con la cruz blanca de San Andrés, muy vinculada a la provincia marítima tinerfeña y todavía bastante reconocible para mucha gente en las islas.

Ya bastante más adelante, durante el siglo pasado, empezaron a verse modelos mucho más parecidos a la bandera actual. En los años 60 comenzó a popularizarse una versión con tres franjas verticales blanca, azul y amarilla que poco a poco fue ganando presencia en distintos ámbitos sociales y culturales del archipiélago. Con el tiempo terminó consolidándose hasta convertirse en la bandera oficial de Canarias. Desde entonces puede verse tanto sola como acompañada por el escudo autonómico en edificios públicos, colegios y celebraciones institucionales.

La bandera de las siete estrellas verdes que genera dudas

En las islas también suele verse otra bandera que genera bastante confusión, sobre todo entre turistas o personas que no conocen demasiado bien la historia canaria. A simple vista parece prácticamente igual que la oficial porque mantiene las franjas blanca, azul y amarilla, aunque incorpora siete estrellas verdes colocadas en el centro.

Es bastante habitual encontrársela en conciertos, pegatinas, camisetas o colgada en algunos balcones durante fiestas y celebraciones populares. Por eso mucha gente termina creyendo que esa es realmente la bandera oficial de Canarias, pero la historia de esa versión es diferente. Empezó a utilizarse hace décadas en movimientos independentistas canarios y las siete estrellas simbolizan cada una de las islas principales del archipiélago.

Con el paso de los años fue saliendo poco a poco del ámbito político y empezó a verse también en ambientes culturales, musicales y festivos. Al final acabó convirtiéndose en una imagen bastante reconocible dentro de Canarias, incluso para personas que desconocen completamente su origen. La bandera oficial reconocida por el Estatuto de Autonomía sigue siendo, en cualquier caso, la tricolor blanca, azul y amarilla que utilizan las instituciones públicas y que cada 30 de mayo vuelve a aparecer por todas partes durante el Día de Canarias.