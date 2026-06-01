Vox teme que Sánchez no reconozca una victoria de la derecha como Petro en Colombia: «Son una mafia»

Vox teme que Pedro Sánchez no reconozca el resultado electoral de las próximas elecciones generales en caso de no obtener una victoria. Así lo ha sostenido el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien ha felicitado al vencedor de la primera vuelta en Colombia, Abelardo De la Espriella. Espriella aliado internacional de Vox, ha ganado este domingo, pero el presidente Gustavo Petro no ha reconocido el resultado tal y como ha expresado en sus redes sociales.

Una reacción que Garriga ha afeado, alertando que puede replicarse en España. «Son una mafia», ha sostenido durante la rueda de prensa de este lunes en la sede de Bambú, tras la reunión semanal del Comité de Acción Política (CAP).

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha expresado su apoyo y felicitación al colombiano Espriella por su «gran victoria». «Los colombianos tienen en la firmeza y valentía del tigre una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la soberanía que les han arrebatado», ha añadido en sus redes sociales con una foto del vencedor posando junto con la bandera de España y donde se pueden ver una litografía de la Basílica de la Virgen Pilar, patrona de la Hispanidad, y una pintura que recrea el traje de luces de un torero.

Abascal mantuvo un encuentro con el candidato colombiano el pasado mes de enero en la sede de la Fundación Disenso, en Madrid, en el marco de la creciente cooperación entre líderes comprometidos con la defensa de la democracia en Iberoamérica.

Durante dicha reunión, De la Espriella suscribió la Carta de Madrid, iniciativa impulsada por Foro Madrid que ya cuenta con miles de adhesiones, entre ellas las de presidentes, primeros ministros y destacados líderes políticos de ambos lados del Atlántico.

Enhorabuena, amigo Abelardo @ABDELAESPRIELLA, por tu gran victoria en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Los colombianos tienen en la firmeza y valentía del tigre una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la… pic.twitter.com/mwNsQsqlwc — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 31, 2026

Desde entonces, la Fundación Disenso ha seguido de cerca la evolución de su candidatura, reconociendo en De la Espriella a «un aliado estratégico en la defensa de las libertades frente al avance de proyectos de corte liberticida en la región».

Su victoria en esta primera vuelta representa, según la fundación presidida por Abascal, «un paso decisivo en esa dirección y se inscribe en una tendencia más amplia: el avance de alternativas patrióticas frente al desgaste de los proyectos impulsados por el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla». «Un avance que encuentra su paralelismo en España», sotienen, recordando que al tiempo «que tuvo lugar el encuentro de Santiago Abascal con Espriella, Sánchez se reunía con Iván Cepeda».

Vox pro moción de censura

Para Vox es necesario «desalojar» a Pedro Sánchez de la Moncloa y sigue animando al PP a que la presente. «Si las anteriores hubieran prosperado, algunos autos no existirán», ha lamentado Garriga, haciendo referencia a las dos mociones que la formación ya ha presentado. «Ahora la decisión la debe tomar el PP», ha sostenido el secretario general, tras las últimas declaraciones del líder popular Alberto Núñez Feijóo, abierto ahora a presentarla si contara con los apoyos del PNV y Junts, según ha sugerido este lunes.