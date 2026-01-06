Infierno en Palma: vídeos muestran peleas, gritos y agresiones en la discoteca que despierta el miedo

OKBALEARES tiene en su poder impactantes vídeos grabados por los propios vecinos que muestran el verdadero caos que se apodera de la calle Camilo José Cela cada fin de semana. En las imágenes se pueden ver borrachos enfrentándose entre ellos, peleas que terminan en agresiones, gritos ensordecedores y destrucción de propiedades. Los residentes denuncian que estas escenas son ya «el pan de cada noche» y que la violencia parece no tener límite.

La paciencia de los vecinos de Gomila ha explotado después de 19 años de pesadilla continua. Lo que debería ser un barrio residencial tranquilo se ha convertido en un auténtico escenario de terror nocturno, donde la música ensordecedora y el alcohol arrasan con la tranquilidad, y la violencia estalla sin previo aviso.

El epicentro de esta locura es la clientela de una discoteca de ambiente latino que genera muchos problemas. Los vecinos también se quejan de vibraciones que hacen temblar las casas (música) peleas en plena calle y un comportamiento incívico fuera de control.

Según los vecinos, el nivel de ruido es insoportable. Las viviendas tiemblan como si se produjera un terremoto, y los residentes viven en un estado constante de miedo, ansiedad y desesperación. Pero el verdadero terror llega con el comportamiento de clientes borrachos que se enfrentan a cualquiera que les pida silencio, lanzan objetos, rompen cristales y, en algunos casos, agreden directamente a los vecinos.

Los testimonios recogen escenas que parecen sacadas de una película de acción: piedras lanzadas a balcones, portales destrozados y ventanas hechas añicos. Todo esto ocurre mientras la policía, a pesar de recibir llamadas constantes, llega solo para constatar los hechos antes de que todo vuelva a estallar. Una vez se marchan los agentes, el caos retorna como si no hubiera pasado nada, dejando a los vecinos completamente desprotegidos.

Los residentes denuncian que parte de la asistentes, especialmente de origen sudamericano, genera enfrentamientos violentos cuando se les reclama por el ruido o las peleas. Algunos vecinos han llegado a temer por su seguridad personal, y varios ya han sufrido daños en sus viviendas. Lo que empezó como un problema de ruidos se ha convertido en un asunto de seguridad ciudadana de primer nivel, un peligro que afecta a todo el barrio.

Tras casi 20 años de enfrentamientos, noches en vela y episodios de violencia, los vecinos de Gomila aseguran estar al límite de sus fuerzas. Reclaman una intervención inmediata y contundente que ponga fin a la pesadilla. «Esto no es solo ruido, esto es vivir en un infierno», coinciden los residentes.

Gomila pide soluciones antes de que la violencia nocturna se cobre nuevas víctimas, y los vecinos advierten que si nadie actúa, lo que hoy son gritos y peleas, mañana podría convertirse en tragedia.