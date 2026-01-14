Un vecino de Palma pide ayuda a Felipe VI para recuperar el renovado y desangelado Paseo Marítimo

Un vecino de Palma ha pedido ayuda a Felipe VI para recuperar el renovado y desangelado Paseo Marítimo, donde tras dos años y medio de obras y la eliminación de más de un millar de plazas de aparcamientos ha dejado de ser un referente del ocio y la restauración en la capital balear.

En la misiva que ha escrito al Rey, el ciudadano solicita que se contemple la posibilidad de impulsar un referéndum para que la ciudadanía decida sobre la financiación y ejecución para que este espacio vuelva a cumplir su función social y recreativa y se eviten actuaciones unilaterales que alteren de manera irreversible el espacio público.

«Durante años, esta zona ha permitido a vecinos y visitantes disfrutar de paseos, actividades deportivas, encuentros con amigos y ha albergado una oferta de restauración y ocio nocturno que contribuía a la riqueza y la vida de Palma. Sin embargo, las recientes actuaciones han eliminado muchas de estas posibilidades, generando un impacto negativo en la comunidad», expone el vecino en su carta a Felipe VI.

Hay que recordar que las obras de reurbanización de este espacio arrancaron sin previo aviso por orden del anterior Govern de la socialista Francina Armengol y se prolongaron más de dos años y medio, dejando esta zona de la ciudad literalmente patas arriba y con unos comerciantes que no han parado de sufrir pérdidas económicas de hasta más del 40% en los meses más duros de obras de 2023 y mediados de 2024.

De hecho en su carta, el palmesano expresa su inquietud por los recientes cambios realizados en el Paseo Marítimo de Palma, que han transformado «de manera drástica un espacio que históricamente ha sido fundamental para la vida social, deportiva y cultural».

Este vecino se ha mostrado «convencido» de que con el compromiso de todas las instituciones y el apoyo de la ciudadanía es posible encontrar soluciones que respeten tanto el patrimonio urbano como las necesidades de los vecinos, garantizando la transparencia y la responsabilidad de quienes intervienen en proyectos de esta magnitud.

La misiva va en línea con lo manifestado ayer por la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone), que ha reclamado a las distintas administraciones y la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) que adopten «soluciones efectivas» al problema del aparcamiento en la zona del Paseo Marítimo de Palma y ayudas a los establecimientos después de las obras.

En su comunicado, Abone señalaba que las obras ejecutadas en esta zona de la ciudad han supuesto la eliminación de más de 1.200 plazas de aparcamiento en una zona que ya presentaba una elevada presión de demanda.

«Actualmente, el número de viviendas existentes supera al de plazas disponibles, lo que hace imposible atender las necesidades reales de residentes, trabajadores y visitantes, al generar una situación especialmente compleja para la actividad y la movilidad del entorno», han resaltado.

Desde el inicio de las obras, Abone mantuvo reuniones y conversaciones de forma periódica con la APB, las distintas administraciones y otras patronales con el objetivo de «buscar soluciones que permitieran mitigar el impacto de esta actuación».