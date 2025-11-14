El Club Náutico de Palma asegura su continuidad al no recurrir Autoridad Portuaria la sentencia que la avala

Había dudas pero éstas han quedado resueltas, después de que el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, haya anunciado que este organismo no recurrirá la decisión del TSJB en favor del Real Club Náutico de Palma, a quien apoyarán en su continuidad y ampliación de concesión tras años de contencioso.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, ha sido muy claro y rotundo en su respuesta en Es la mañana de Federico a la pregunta de si van a recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que ha dado la razón al Real Club Náutico de Palma: «No vamos a recurrir».

Además Sanz, ha manifestado en entrevista de Gabriel Torrens en esRadio Baleares que «celebramos la continuidad del Real Club Náutico de Palma (RCNP) con sus funciones social y deportiva».

E incluso ha añadido que tras el contencioso de años en los tribunales resuelto esta semana “tendrán todo nuestro apoyo” y ha adelantado que “ya estamos trabajando con ellos para firmar la continuidad”.

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha mostrado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que reconoce el derecho del Real Club Náutico de Palma (RCNP) a que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) le otorgue la ampliación de plazos y la prórroga de la concesión solicitada en 2019.

Según ha informado la patronal en una nota de prensa, ha defendido, junto a la Asociación de Instalaciones Náutico-Deportivas de Baleares (ANADE), las prórrogas de las concesiones frente al cambio de criterio promovido por la APB.

La sentencia, conocida esta semana, refuerza la postura defendida por CAEB en el Consejo de Administración de la APB, en el que participa la presidenta de la patronal, Carmen Planas.

El fallo judicial estima el recurso presentado por el RCNP, de modo que reconoce su derecho a que se le concedan la ampliación de plazos y la prórroga solicitadas, en los términos previstos en el acuerdo alcanzado entre el RCNP y la Autoridad Portuaria de Baleares en marzo de 2019.