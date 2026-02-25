Aena ha registrado un beneficio neto de 2.136,7 millones de euros en 2025, cifra un 10,3% superior a la de 2024, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, la compañía ha informado de que propondrá a la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el 16 de abril, la distribución de un dividendo de 1,09 euros brutos por acción con cargo al resultado del ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 11,7% respecto a la cifra de 2024.

Así, los ingresos del gestor aeroportuario se incrementaron un 9,5% el año pasado, hasta los 6.379,2 millones de euros. En detalle, los ingresos aeronáuticos fueron de 3.346,8 millones de euros, un 4,9% más que en 2024, mientras que los ingresos comerciales alcanzaron los 1.975,1 millones de euros, con un aumento del 11% frente a 2024. Por su parte, las ventas totales de las actividades comerciales crecieron un 8,5% respecto al ejercicio anterior.

Mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Aena avanzó 7,8% el año pasado, hasta los 3.785 millones de euros, en tanto que el resultado neto de explotación (Ebit) totalizó 2.988,1 millones de euros, con un crecimiento del 12,2% respecto al obtenido en el ejercicio 2024.

Aumento de pasajeros de Aena

El tráfico de pasajeros del Grupo Aena (España, Londres-Luton y los aeropuertos de Aena Brasil) creció en 2025 un 4,2%, hasta los 384,8 millones de pasajeros.

En los aeropuertos de la red en España el incremento fue del 3,9%, hasta los 321,6 millones de pasajeros. De cara a 2026, Aena estima que el crecimiento del volumen de pasajeros de los aeropuertos en España en 2026 será del 1,3%.

Por otro lado, la deuda financiera neta contable consolidada del Grupo Aena se situó en 2025 en 5.509 millones de euros, frente a los 5.498 de 2024, disminuyendo la ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA del grupo consolidado a 1,46 veces, frente a 1,57 veces a 31 de diciembre de 2024.