El Ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha disparado las tasas aeroportuarias de Aena más del 27,5% desde que llegó al Gobierno de Pedro Sánchez, a finales de 2023. Ese año, se mantuvieron congeladas. Sin embargo, tras su llegada, en 2024, las tarifas que cobra la empresa a las aerolíneas subieron un 4,09%, según los registros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). A partir de ese momento, los incrementos no cesaron.

Así, cuando Puente comenzó a dirigir el Departamento de Transportes, las tasas de los aeropuertos se encontraban en los 9,95 euros por pasajero. En cuanto el vallisoletano se asentó en el poder, esta cantidad se incrementó hasta los 10,35 euros, algo que ya infundió temor entre las aerolíneas.

No obstante, esto sólo fue un aviso de lo que estaba por venir. Si bien es cierto que en 2025 se mantuvieron congeladas, el Gobierno preparó un enorme incremento que se va a producir de cara a 2031. Esa batería de subidas comienza en unos pocos días, pues el primer aumento se dará en marzo.

Así, según datos de la CNMC, al cierre del primer trimestre de este 2026 las tasas de Aena se dispararán un 6,44%, pasando de esos 10,35 euros por viajero hasta los 11,02 euros por persona. No obstante, el Ministerio de Puente ya ha preparado más subidas.

De cara a 2031, las tarifas aeroportuarias irán incrementándose hasta alcanzar los 12,69 euros por pasajero, lo que supone que queda por venir una subida del 20,65% si se tiene en cuenta que, en la actualidad, todavía siguen en los 10,35 euros.

En total, la subida acumulada desde los 9,95 euros por viajero hasta los 12,69 euros recogidos en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) será del 27,5%, algo que está provocando las quejas de algunas compañías aéreas como Ryanair.

Ryanair contra las tasas de Aena

La guerra de la aerolínea irlandesa y Aena viene de lejos. Sin embargo, tras conocerse el último incremento, la compañía ha vuelto a la carga, llegando a asegurar que el operador de infraestructuras aeroportuarias «está manipulando las cifras de pasajeros para no asumir ningún riesgo y quedarse con todo el potencial de ganancia».

El consejero delegado de la aerolínea Ryanair, Eddie Wilson, ha tildado de «lamentable, pero «no sorprendente» la última propuesta de subida de tasas de Aena para el próximo quinquenio regulador. Para él, «el único perjudicado es la economía española».

Wilson ha añadido que, de aprobarse esta propuesta, se trataría de «un punto de inflexión para el turismo español» porque «hasta los aeropuertos más populares de España, como los de Canarias, dejarán de ser competitivos».

«Este monopolio tiene un historial de aplicar las tarifas más altas a expensas del desarrollo del tráfico, especialmente en aeropuertos regionales», ha señalado Wilson en una nota de prensa distribuida este miércoles.

El directivo irlandés alega, además, que la «excesiva» propuesta es resultado de un «proceso de consulta ficticio» en el que, durante cuatro meses, las aerolíneas han proporcionado información detallada «solo para que Aena ignorara estas aportaciones en su totalidad» y presentara la misma «ridícula propuesta de inversión» que ya presentó en septiembre de 2025.