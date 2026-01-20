Millones de españoles afectados: 9.000 euros de deducción en la renta de 2026 si haces esto

Los contribuyentes que cumplan con los requisitos se podrán aprovechar de una deducción en la renta 2026 de hasta 9.000 euros. Los ciudadanos que lleven a cabo una mejora de la eficiencia energética en su vivienda se podrán ahorrar impuestos en la próxima campaña del IRPF que comienza este mes de abril. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta deducción en la próxima campaña de la renta 2026.

El próximo 8 de abril comienza la campaña de la declaración de la renta 2026 que, como suele ser habitual, expirará el 30 de junio. Hasta esta fecha los contribuyentes españoles tendrán de plazo para presentar a través de internet el ejercicio del IRPF. El 6 de mayo los ciudadanos tendrán la opción de presentar la declaración vía telefónica con solicitud de cita previa y, a partir del mes de junio, las personas que lo deseen podrán acudir a cualquier oficina de la Agencia Tributaria para que se la realice un agente de Hacienda de forma presencial.

De cara a esta campaña de la renta, salvo cambio de última hora, el límite volverá a estar fijado en 22.000 euros para las personas que tengan un pagador. Este bajará hasta los 15.876 euros para los que tengan dos pagadores y el segundo sea de más de 1.500 euros. Estos requisitos se establecen para todos los ciudadanos, incluidos los pensionistas que superen estos límites. Finalmente, los desempleados que reciban un subsidio del SEPE no tendrán que presentar la declaración de la renta.

La deducción de hasta 9.000 euros en la renta 2026

Los contribuyentes españoles se podrán aprovechar de una deducción de hasta 9.000 euros en la renta 2026 que fue introducida en el último paquete de medidas sociales aprobado por el Gobierno antes de Navidad. Este es el Real Decreto-ley 16/2025 de 23 de diciembre, por el que se prorrogaron determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.

Dentro de esta norma publicada en el BOE, en la Disposición adicional quincuagésima se publica una «Deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas». «En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se abordan las siguientes medidas: se incentiva la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, ampliando su ámbito temporal de aplicación», explicar la ley sobre esta deducción que será desde el 20% al 60% en función de las obras realizadas. Dependiendo de ello, la deducción podrá ir desde los 1.000 euros hasta los 9.000 euros en la renta 2026.

La primera deducción del 20% la podrán solicitar las personas que reduzcan al menos un 7% de la demanda de la calefacción y refrigeración dentro de una vivienda. El periodo de tiempo será de hasta el 31 de diciembre de 2027 y la deducción puede llegar hasta los 1.000 euros. Esta podrá ser de hasta 3.000 euros para las personas que consigan una calificación energética «A» o «B» dentro de una vivienda que acrediten una reducción del 30% en el consumo de la energía primaria no renovable.

La reducción máxima será del 60% y podrán acceder a ella las comunidades de vecinos que realicen rehabilitaciones energéticas integrales dentro de una comunidad. Para ello tendrán que tener la certificación «A» o «B» dentro de una vivienda.

Esta reducción tiene una particularidad, ya que la base anual de 5.000 euros se podrá acumular durante cuatro ejercicios hasta los 15.000 euros. Así que la reducción podrá ser de hasta 9.000 euros repartidos en varios años. Esta será la cantidad máxima que se podrán dedudicr los contribuyentes que lleven obras que mejoren la eficencia energéticas de su vivienda o dentro de una finca.