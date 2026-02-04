Tener un perro o un gato en casa es una alegría, pero también un gasto importante. Sin embargo, este año la campaña de la Renta 2026 trae una buena noticia para los dueños de mascotas en Andalucía.

La Agencia Tributaria ha confirmado que se mantiene la deducción fiscal por el cuidado de animales, permitiendo recuperar parte de lo invertido en veterinarios y seguros. Una medida que, sin duda, da un respiro a miles de hogares andaluces.

Un alivio para el bolsillo: hasta 100 euros de deducción

La normativa es clara: los dueños de animales de compañía inscritos en el registro oficial podrán beneficiarse de una deducción del 75% de los gastos derivados de la atención médica y seguros de sus mascotas. El límite máximo de este ahorro se sitúa en 100 euros por contribuyente, lo que supone un incentivo directo para mantener la salud de los animales al día.

Para poder aplicar este beneficio en la declaración de la renta, es fundamental cumplir con dos requisitos básicos:

Que el animal esté correctamente identificado y registrado .

. Contar con las facturas originales de los servicios veterinarios o de la póliza del seguro contratado.

¿Quiénes pueden solicitar esta ayuda fiscal?

Esta deducción no es solo para perros y gatos de trabajo; está diseñada para los animales de compañía que conviven en el núcleo familiar. Hacienda busca con esto no sólo ayudar económicamente, sino también luchar contra el abandono y garantizar que las mascotas reciban los tratamientos necesarios sin que el coste sea una barrera insalvable.

Es importante recordar que esta bonificación se aplica sobre la cuota autonómica, por lo que es específica para quienes tengan su residencia fiscal en la comunidad. Si eres de los que cuida de un «peludo» en casa, no olvides revisar este apartado en tu borrador para no perder ni un euro de lo que te corresponde.