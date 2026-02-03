Los veterinarios alertan a los dueños de perros en España: cuidado porque puede ser mortal

Aunque todavía queda más de un mes para la llegada de la primavera, los veterinarios ya alertan de la expansión de la oruga procesionaria del pino en diferentes puntos de España. Éste pequeño insecto, que parece inofensivo, se ha convertido en uno de los principales peligros para la salud de los perros, razón por cual es esencial extremas las precauciones durante los paseos en zonas boscosas. Se trata de una especie de lepidóptero que durante el invierno forma nidos en las ramas altas de los árboles; a medida que llega la primavera y aumentan las temperaturas, las orugas descienden de los árboles formando largas filas, de ahí su nombre.

«El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante (ICOVAL) informa de la aparición temprana de la oruga procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), un fenómeno que, aunque es habitual en los primeros meses del año, se ha adelantado ligeramente esta temporada. Esta situación requiere que los profesionales clínicos estén atentos a posibles casos relacionados con la exposición a estos lepidópteros, especialmente en animales de compañía que hayan estado en zonas arboladas», detalla en un comunicado.

Los dueños de perros en España deben tener cuidado con esto

«La procesionaria representa un riesgo bien conocido por su capacidad urticante, debida a los tricomas que recubren su cuerpo. El contacto con estos pelos puede provocar cuadros de diversa intensidad, siendo los más frecuentes la inflamación de lengua y labios, hipersalivación, úlceras orales, vómitos, prurito, lesiones oculares y, en casos más avanzados, necrosis tisular o afectación respiratoria. La evolución clínica dependerá del nivel de exposición y del tiempo transcurrido hasta la atención veterinaria».

El principal problema para los perros no tiene nada que ver con el tamaño de la oruga procesionaria del pino, sino los pelos urticantes que recubren su cuerpo, los cuales contienen una toxina que puede causar graves reacciones al contacto con la piel, los ojos o las mucosas. Los veterinarios señalan que el contacto con este insecto, por mínimo que sea, puede provocar desde irritación leve hasta necrosis de la lengua y shock anafiláctico, que en casos graves puede derivar en la muerte del animal. Aunque los síntomas pueden variar de un perro a otro, los más habituales incluyen: vómitos y malestar general, enrojecimiento y lesiones en la piel o en la boca, dificultad para respirar y tragar, babeo constante y salivación excesiva e hinchazón de la lengua y el hocico.

Respecto a las medidas preventivas, los expertos insisten en la importancia de evitar los paseos por zonas con cedros o pinos durante esta época del año. Asimismo, hay que prestar mucha atención al comportamiento del perro; si muestra demasiado interés en un insecto en el suelo, conviene apartarlo de inmediato para evitar cualquier situación de riesgo. Finalmente, conviene revisar la lengua, el hocico y las patas del animal tras cada paseo.

Qué hacer en caso de contacto

El contacto de un perro con la oruga procesionaria del pino es una situación de emergencia, sobre todo si éste es un cachorro o tiene problemas de salud previos. El primer paso es lavar la zona afectada con abundante agua fría, tratando de retirar los restos de pelos urticantes sin frotar. Es esencial que el perro esté lo más tranquilo y quieto posible, ya que los movimientos bruscos pueden aumentar la exposición al veneno.

A continuación, es imprescindible acudir a la clínica veterinaria de inmediato. Los profesionales evaluarán el alcance de la lesión y aplicarán el tratamiento adecuado, que puede incluir antihistamínicos, corticoides para reducir la inflamación y, en casos graves, cirugía para retirar tejido necrosado

Los expertos señalan que recurrir a remedios caseros nunca es una buena opción, ya que, además de resultar ineficaces, pueden empeorar la situación. Sólo el veterinario es capaz de valorar la gravedad de la situación y determinar el tratamiento más adecuado. Por último, tras el incidente, es recomendable vigilar al perro durante varias horas porque algunas reacciones pueden aparecer progresivamente.