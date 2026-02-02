Parece ciencia ficción pero ya es una realidad: ya puedes entender lo que le pasa a tu perro

¿Cuántas veces has soñado con entender a tu perro cuando ladra de forma insistente o te mira fijamente? El lenguaje animal es un ejercicio de intuición. Sin embargo, esto está a punto de cambiar gracias a los últimos avances en inteligencia artificial, que podrían cambiar por completo la relación que mascotas y humanos han mantenido durante siglos. En este contexto, la empresa estadounidense Personifi AI ha desarrollado Shazam Band, un collar inteligente que combina aprendizaje automático, sensores biométricos e inteligencia artificial generativa para interpretar el estado emocional y el comportamiento de los perros.

No se trata de que las mascotas «hablen», pero sí de una nueva manera de acercarse a su mundo emocional y conocer cuáles son realmente sus necesidades en cada momento. El impulsor de Shazam Band es John McHale, director de Personifi AI, quien ha contado en varias entrevistas, su perro, Roscoe, estuvo a punto de morir tras ser mordido por una serpiente mientras él no estaba presente. Este episodio le hizo plantearse cómo la tecnología podría haber alertado de la situación a tiempo y, a partir de esta reflexión nació el proyecto. El objetivo no se limitaba a un sistema que pudiera monitorizar la salud o localizar a un perro, sino interpretar señales de malestar y comunicarlas de una forma que el dueño pueda entender.

El collar con IA para perros

Ahora puedes "hablar" con tu perro Gracias al collar de Shazam Band. El dispositivo cuenta con su propia inteligencia artificial que te da una respuesta según tu pregunta. Por ejemplo, si a tu "¿Tienes hambre?" el perro responde positivamente, el modelo de voz te explicará con detalles cuánto quiere comer.

El collar cuenta con una serie de sensores que pueden medir niveles de estrés, movimiento, actividad y otros indicadores biológicos. Estos datos se combinan con el contexto en el que se encuentra el animal y se procesan a través de una serie de algoritmos de aprendizaje automático. Partiendo de este punto, la inteligencia artificial genera una frase que, supuestamente, refleja lo que la mascota necesita o siente en ese momento. Los mensajes se reproducen mediante un altavoz integrado en el propio collar o a través de la aplicación Shazam, disponible para dispositivos móviles. Hay hasta 25 estilos de voz disponibles, incluyendo varios acentos regionales.

«Shazam funciona con cualquier tipo de mascota que quepa en el collar, así que piensa en un perro, un gato, una cabra o cualquier amigo de cuatro patas que tengas correteando por casa. Funciona mediante IA, entrenada en grandes conjuntos de datos de forma similar a como se entrena ChatGPT.

La banda contiene una serie de sensores. En concreto, parece escuchar las palabras que le dices a tu mascota y reaccionar ante ellas, pero también interpreta los comportamientos cinemáticos de tu mascota. El resultado es que la Shazam Band proporciona lo que McHale denomina «aumento de la sensibilidad». Esto significa que te transmite el estado de ánimo, la experiencia y las respuestas de tu mascota en el momento en que se producen, con pequeños sonidos como «Ahora estoy triste» o «Sabes que me apetece acurrucarme». La idea es que usted empiece a entablar una conversación con su mascota y, con el tiempo, aprenda y se vuelva más natural».

Además de la función comunicativa, Shazam Band incorpora herramientas de seguridad y seguimiento. El dispositivo tiene GPS integrado, gracias al cual es posible localizar la mascota en tiempo real y recibir una alerta si se aleja de una zona predefinida. También puede enviar una notificación al teléfono del sueño si detecta alguna situación que podría ser peligrosa, como la cercanía de otros animales.

En el ámbito de la salud, el collar monitoriza diversos parámetros, como la actividad diaria, las horas de sueño y los niveles de estrés. Según Personifi AI, el sistema está especialmente diseñado para aprender con el tiempo y adaptarse a la personalidad de cada animal. La batería dura hasta tres semanas y el dispositivo es resistente al agua.

¿Realmente ‘hablan’ las mascotas?

Uno de los principales debates que ha surgido en torno a Shazam Band es hasta qué punto refleja fielmente las necesidades y las emociones de los animales. Desde la propia compañía reconocen que no traduce literalmente el pensamiento de nuestras mascotas, sino que se trata de una interpretación probabilística basada en patrones de comportamiento. Durante las demostraciones realizadas, el collar ha mostrado respuestas muy coherentes en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando el dueño juega con el perro, el sistema genera frases que reflejan entusiasmo y felicidad.

A partir de febrero, Shazam Brand estará disponible en Estados Unidos por un precio de entre 496 y 595 dólares, según el modelo. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre su llegada a otros países, aunque la empresa no descarta expandirse internacionalmente si el dispositivo tiene una buena acogida.