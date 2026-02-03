El BOE lo confirma y ya es oficial: la declaración de la renta 2026 no será como hasta ahora

La campaña de la renta comienza el 8 de abril y los contribuyentes que cumplan con los requisitos tendrán hasta el próximo 30 de junio para declarar los ingresos correspondientes al año 2025. Los españoles que hagan la declaración también podrán acogerse a ciertas deducciones para ahorrarse un dinero en impuestos y una de ellas tiene que ver con la mejora de la eficiencia energética de una casa o bloque de edificios. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta deducción en la declaración de la renta 2026.

Hacienda ya lo tiene todo preparado para el arranque de la campaña de la renta que se inicia el 8 de abril y en la que, hasta el 30 de junio, los contribuyentes españoles tendrán que presentar los ingresos y patrimonio correspondientes a 2025. Durante esta fecha será posible hacer el ejercicio del IRPF a través de internet y a partir del 6 de mayo se abrirá la posibilidad de hacerlo vía telefónica. Será en el último mes de junio cuando los agentes de Hacienda harán la renta a las personas que lo necesiten en cualquier oficina de la Agencia Tributaria.

En esta campaña de la renta, los contribuyentes españoles podrán acogerse a un buen número de deducciones, a nivel estatal y autonómico, para ahorrarse impuestos, y una de ellas está en el aire, ya que fue aprobada en el Real Decreto-ley 16/2025 de 23 de diciembre que incorporaba la subida de las pensiones. El Congreso rechazó este decreto ómnibus por no acceder al chantaje del Gobierno y su protección a los inquiokupas, y por ello tanto la mejora de las condiciones a los jubilados como la deducción que premia a los ciudadanos que mejoren la eficiencia energética de su hogar están en el aire.

El cambio en 2026 con la declaración de la renta

Parece que Sánchez y compañía acabarán cediendo y negociando aparte las medidas sociales, entre las que se incluye una bonificación para las personas que realicen obras en el hogar y mejoren la eficiencia energética del domicilio o edificio. «En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se abordan las siguientes medidas: se incentiva la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, ampliando su ámbito temporal de aplicación», se puede leer en el BOE sobre esta deducción que puede llegar a ser del 40% para propietarios y un 60% para una comunidad de vecinos.

La deducción básica en la renta 2026 será de un 20% para los contribuyentes que reduzcan al menos un 7% de la demanda de calefacción y refrigeración dentro de la vivienda. La base máxima que anulará será de 5.000 euros y la deducción podría llegar a los 1.000 para los propietarios si acometen las obras en la vivienda habitual o en casos de alquileres establecidos antes del 31 de diciembre de 2027. Esta deducción se ampliará hasta el 40% para los contribuyentes que acrediten una reducción del 30% en el consumo de energía primaria no renovable. Así que los que logren una calificación energética «A» o «B» en la vivienda podrán deducirse en la renta hasta 3.000 euros.

El Boletín Oficial del Estado también guarda una deducción de hasta el 60% para los propietarios que realicen obras en común en un edificio que mejore la eficiencia energética de la finca y que cumplan con una reducción del 30% de la energía o logren la certificación «A» o «B» de la vivienda.

De esto podrán beneficiarse: «Los contribuyentes propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso predominante residencial en el que se hayan llevado a cabo, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el 31 de diciembre de 2027, obras de rehabilitación energética».

Por lo que respecta a la cantidad que se puede deducir, la base anual será de 5.000 euros y se podrán acumular durante cuatro ejercicios hasta un tope de 15.000 euros. Esto puede generar una deducción de hasta 9.000 euros que se repartirá en varios años por contribuyente.