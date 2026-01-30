El sistema público de protección social ha dado finalmente la razón a uno de los rostros más conocidos del fútbol vasco de la última década. El exinternacional con la Selección Española y emblema del Athletic Club, Mikel San José, recibirá una pensión vitalicia por incapacidad permanente total. Así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), poniendo fin a un largo litigio judicial contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La justicia ha determinado que las lesiones sufridas por el ex centrocampista navarro le impiden seguir desempeñando su labor como futbolista profesional, su ocupación habitual hasta su retirada. San José, que colgó las botas de forma prematura siguiendo recomendaciones médicas, padece diversas dolencias crónicas, como cervicoartrosis y hernias discales, que son incompatibles con la exigencia física de la élite deportiva.

Una victoria tras la negativa inicial

El camino hasta este reconocimiento no ha sido sencillo. Inicialmente, la Seguridad Social había denegado la solicitud del jugador pese a los informes médicos que acreditaban el deterioro de su columna vertebral. Sin embargo, tras recurrir la decisión, los tribunales han fallado a favor del deportista, estableciendo una prestación basada en su base reguladora que asciende a aproximadamente 1.600 euros brutos mensuales.

Esta ayuda económica tiene carácter vitalicio, aunque San José, que actualmente tiene 36 años, podrá compatibilizarla con otras actividades laborales que no requieran el esfuerzo físico que su lesión le impide realizar.

El fin de una carrera de éxito

Mikel San José no es un nombre cualquiera en el panorama deportivo nacional. Con más de 300 partidos a sus espaldas en el Athletic Club y habiendo formado parte de la Selección Española que disputó la Eurocopa de 2016, su retirada fue un golpe duro para los aficionados.

Ahora, la sentencia judicial reconoce que aquel adiós no fue una elección personal, sino una imposición de su propio cuerpo tras años de máxima exigencia en los terrenos de juego.