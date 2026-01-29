El Gobierno confirma el palo: bajan las pensiones en 2026 y ésta es la tabla de las afectadas

Las pensiones vuelven a ser el tema de conversación de muchas personas y no es para menos. Millones de personas dependen de ellas como ingreso principal en un país donde la población envejece y el sistema soporta cada vez más tensión. Por eso cualquier cambio, por mínimo que parezca, se analiza con lupa, ya sea variación en los criterios de revisión o que cambien los ingresos, por lo que es posible que veas como bajan las pensiones. Pero ¿a qué se debe exactamente?.

El no que se ha producido esta misma semana en el Congreso al respecto del llamado Decreto Omnibus, en el que se incluye la revalorización de las pensiones anunciada por el Gobierno deja la subida de estas en el aire, pero como ya sucediera el año pasado, es de esperar que se presente otra versión del decreto con vistas a que finalmente ese 2,7% anunciado quede fijado de forma definitiva. Con ello, las pensiones contributivas podrán subir de forma moderada, mientras que las mínimas serán las que registren el incremento más alto. Pero al margen de todo esto, no se nos puede olvidar que con la subida anunciada hay un grupo concreto de pensionistas que sí que podría ver cómo su pensión baja en lugar de subir, un efecto derivado de la pérdida del complemento a mínimos que puede alterar por completo la cuantía final que recibirán. El motivo no es una rebaja directa, sino un efecto derivado del complemento a mínimos, una ayuda que muchos beneficiarios necesitan para alcanzar el umbral mínimo de ingresos. Así, su retirada parcial o total en 2026 provocará que algunos pensionistas perciban menos dinero que en 2025, incluso con la revalorización ya confirmada.

El Gobierno confirma el palo: bajan las pensiones en 2026

El complemento a mínimos es una prestación adicional que la Seguridad Social concede cuando la pensión reconocida es inferior a la cuantía mínima fijada para cada tipo de pensión. Sin esta ayuda, miles de pensionistas, especialmente viudas con carreras laborales discontinuas o muy cortas, recibirían pagas notablemente más bajas.

Pero este complemento no es fijo: se revisa cada año y sólo se mantiene si el beneficiario no supera un límite de ingresos. En el caso de 2026, ese umbral se sitúa en 9.442 euros anuales. Si el pensionista obtiene ingresos por encima de esa cifra, el complemento se elimina o se reduce, y la pensión queda en su importe real, que en muchos casos es considerablemente inferior.

De ahí que algunos pensionistas de viudedad mínima puedan ver cómo su pensión baja incluso en un año de subidas. El Gobierno no está recortando la cuantía nominal, pero la retirada del complemento hace que el resultado final sea menor.

Qué ingresos cuentan para perder el complemento

El límite de ingresos no se limita a salarios. Cualquier renta adicional puede afectar al cálculo:

Intereses bancarios

bancarios Rendimientos por alquileres

por alquileres Ganancias patrimoniales

Prestaciones compatibles

compatibles Ingresos esporádicos declarados ante Hacienda

En muchos casos, pequeñas variaciones o rentas que parecen irrelevantes pueden hacer que el total anual supere el límite sin que el pensionista sea plenamente consciente.

El problema añadido es que la Seguridad Social cruza datos con Hacienda. Si detecta que los ingresos reales superan lo declarado inicialmente, puede reclamar el complemento cobrado de más, obligando a devolver cantidades que a veces se han acumulado durante meses.

Quiénes son los más afectados: la tabla de perfiles en riesgo

Estos son los perfiles con mayor probabilidad de ver reducida su pensión en 2026:

Viudas con pensión mínima compensada con complemento . Son el grupo más vulnerable, porque la prestación inicial suele ser baja.

. Son el grupo más vulnerable, porque la prestación inicial suele ser baja. Pensionistas con ahorros bancarios que generan intereses . Un rendimiento modesto puede elevar el total anual sin que el afectado lo perciba.

. Un rendimiento modesto puede elevar el total anual sin que el afectado lo perciba. Personas con pequeños alquileres o ingresos por inmuebles . Aunque sean cantidades puntuales, computan íntegramente.

. Aunque sean cantidades puntuales, computan íntegramente. Beneficiarios con dos prestaciones bajas . La suma puede superar el límite sin que el pensionista supiera que ambas computaban.

. La suma puede superar el límite sin que el pensionista supiera que ambas computaban. Perceptores de pensiones contributivas reducidas que dependen del complemento para alcanzar el mínimo legal.

Para todos ellos, la subida del 6–7% prevista para las pensiones mínimas puede quedar anulada por la pérdida del complemento, dejando una pensión final más baja que la cobrada en 2025.

La obligación de comunicar ingresos y riesgo de devoluciones

El organismo insiste en que los beneficiarios del complemento a mínimos deben comunicar cualquier variación de ingresos. Si no lo hacen y el cruce de datos revela que superan el límite, la Administración puede reclamar cantidades indebidamente percibidas.

Estas regularizaciones suelen llegar con retraso, por lo que no es extraño que el pensionista se encuentre con una reclamación acumulada que afecta a varios meses. En un contexto de rentas ajustadas, este tipo de devoluciones puede suponer un impacto notable.

Una subida que no será igual para todos

La revalorización de 2026 es real y se aplicará a todas las pensiones contributivas. Pero no todos notarán el aumento en su bolsillo. Para quienes dependen del complemento a mínimos, la revisión de ingresos puede traducirse en una bajada efectiva de su paga mensual.

La paradoja es que un año que debía traer una mejora puede terminar con una cuantía inferior para miles de beneficiarios. Y la explicación no está en los porcentajes de revalorización, sino en las condiciones que regulan un complemento que se revisa ejercicio a ejercicio.