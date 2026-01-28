Gonzalo Bernardos lanza la alarma: «Las pensiones que vienen serán bastante peores que las actuales»

El panorama que se presenta con el futuro de las pensiones en España es poco halagador y el economista Gonzalo Bernardos ha lanzado la alarma con respecto a la situación que pueden vivir millones de españoles en los próximos años. El profesor de economía en la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión ha dejado claro que las nóminas mensuales del futuro serán peores que las actuales. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho Gonzalo Bernardos sobre lo que viene con las pensiones en España.

España y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social esperan con miedo al grueso de la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom, que meterá hasta 2040 a alrededor de 15 millones de pensionistas en la Seguridad Social. Sostener el sistema es el gran reto de un país con una tasa de natalidad a la baja y con la tendencia a vivir con altas tasas de desempleo. Es decir, en las próximas décadas el número de jubilados podría acercarse al de asalariados, algo que supondría un gasto difícilmente de soportar para el país.

Por ello, en los últimos años se vienen tomando decisiones al respecto, siendo la primera de ellas el retraso hasta los 67 años en la edad de jubilación con la Ley 27/2011 aprobada por el Gobierno de Zapatero. Para intentar mantener al mayor número de personas cotizando en la Seguridad Social, también se viene bonificando a los que demoren su llegada a la jubilación y penalizando con coeficientes reductores a los que opten por la jubilación anticipada, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Todo ello mientras la Seguridad Social bate cada año el récord de gasto en pensiones contributivas.

Gonzalo Bernardos y el futuro de las pensiones en España

Visto el panorama, Gonzalo Bernardos ha lanzado su predicción sobre el futuro de las pensiones en una publicación realizada el pasado 20 de enero en su perfil oficial de las redes sociales. «Para las rentas medias, el porcentaje que reciben los jubilados españoles en relación con el último salario es del 80,6%. Es una proporción muy generosa, pues es la más elevada de los 38 países que componen la OCDE», escribe en su primera publicación el profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión.

Gonzalo Bernardos también deja claro que «en el futuro, las pensiones serán menos generosas que ahora» y además lo hará por tres motivos:

El gran déficit actual del sistema de pensiones.

La jubilación de la generación del baby boom.

La mayor esperanza de vida.

«Por tanto, es aconsejable obtener una pensión complementaria», resume a la vez que deja claro que «la planificación financiera de la jubilación debe realizarse lo más pronto posible». «Es un error pensar en ella cuando tenemos más de cincuenta años», escribe. «Una buena planificación financiera supone: controlar los gastos superfluos para ahorrar cada mes, estimar los ingresos que necesitamos en la jubilación para vivir bien, fijar el importe de la pensión complementaria y tener disciplina para ejecutar el plan previsto», publica en su perfil oficial de las redes sociales.

«Es difícil que, sin ayuda externa, podamos hacer una buena planificación financiera. Asesorarse, a través de entidades como CaixaBank o de organizaciones como la Fundación Edad & Vida, por poner dos ejemplos, permite tomar decisiones con más información y menos incertidumbre», finaliza Gonzalo Bernardos en las publicaciones realizadas sobre el problema que se avecina con las pensiones en España.