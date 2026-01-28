El Gobierno confirma la subida: así queda la tabla de las pensiones en 2026

La subida de las pensiones en 2026 vuelve a estar en el aire después de que el Congreso haya rechazado el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones contributivas y otras proclamas sociales con las que el Gobierno pretende arañar votos. El Partido Popular, Vox y Junts han votado «no» a este paquete de nuevas medidas, entre las que se incluyen las ayudas a los inquiokupas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones en 2026 y cómo queda la confirmación de este incremento después de que los partidos de la oposición no hayan accedido al «chantaje» del Gobierno.

Tal y como sucediera en enero de 2025, la subida de las pensiones vuelve a estar en el foco de la noticia por la negativa del Congreso a tragar con las exigencias del Gobierno de Sánchez. Como ya hizo hace un año el PSOE y compañía, en este 2026 han vuelto a colar la subida de las pensiones dentro de un paquete de medidas que incluyen todas las proclamas políticas con las que un Gobierno a la deriva intenta contentar a ciertos colectivos, como ocurre con la prórroga de la prohibición de los desahucios a las personas vulnerables, que favorece la inquiokupación.

Por ello, el Congreso votó el martes 27 de enero «no» al Real Decreto-ley 16/2025, por el que en su día se prorrogaron determinadas medidas para atender situaciones de vulnerabilidad social y se adoptan medidas urgentes en el ámbito tributario y de la Seguridad Social. El ya famoso decreto ómnibus que incluía varias medidas, como puede ser la subida de pensiones, la paralización de los desahucios a las personas en situación de vulnerabilidad o la renovación del bono eléctrico. El resultado de la votación ha sido de 178 votos en contra y 171 a favor, lo que hará al Gobierno buscar soluciones con extrema urgencia.

Esta votación en contra deja en el aire la revalorización de las pensiones contributivas para 9,4 millones de españoles, que en los últimos días han recibido la primera nómina anual con el incremento del 2,7% aprobado por el Gobierno e introducido en el Boletín Oficial del Estado en la última semana del pasado año. Desde la oposición han instado a Sánchez y compañía a que lleven al Congreso la subida de las pensiones en un decreto por separado y de esa forma sí que votarán a favor de ello.

La subida de pensiones en 2026

Así que en las próximas semanas el Gobierno tendrá que llevar al Congreso la norma para aprobar la subida de las pensiones 2026 confirmada en la última semana de diciembre y cuya primera mensualidad ya se ha abonado en la última semana de enero a 9,4 millones de pensionistas. Este incremento del 2,7% elevará en más de 400 euros al año la pensión media del sistema y más de 500 euros en la pensión media de jubilación. Esto supondrá un incremento de entre 35 y 92 euros, según las condiciones a las que lleguen los trabajadores a la edad de jubilación.

Así queda la subida de las pensiones en 2026 a la espera de que el Congreso de los Diputados la confirme en los próximos días: